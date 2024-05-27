Парень Клавы Коки рассказал о ее минусах

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) часто опаздывает и долго обижается. Об этом в интервью телеведущей Ляйсан Утяшевой на ее YouTube-канале рассказал возлюбленный Клавы Александр Поверин.
«Она (Клава — прим. URA.RU) очень долго собирается. Если я сказал, что у нас ужин в ресторане в 20:00, то она приедет в 20:20, а я приехал в 19:40 и сижу жду. У нее есть еще один минус. Она долго обижается, она никогда не идет первая на контакт», — рассказал парень певицы.
По его словам, на примирение первым идет именно он. Клава же заявила, что если бы не такие действия Александра, то они бы уже давно расстались. «Ему хватает мудрости просто ко мне подойти и начать со мной говорить», — поделилась певица.
На этом же интервью пара рассказала, что после конца проекта, где молодые люди и завели отношения, они получили много критики. Многие не верили в их любовь.
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