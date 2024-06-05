В гордуме Казани заявили, что музыкальные школы в РФ ушли на второй план

Фестиваль в Казани поможет ученикам музыкальных школ сделать хобби профессией

05 июня 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Фестиваль юных виртуозов Казани состоится 5 июня, на него приглашены высокопоставленные гости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сейчас в России большое внимание уделяется спорту и IT, однако детские музыкальные школы ушли на второй план. Конкурс-фестиваль «Юные виртуозы Казани — 2024» призван сломать эту тенденцию — участники смогут не только смогут выйти на большую сцену, но и в будущем рассчитывать на поддержку в виде спецпремии. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутат гордумы Казани Ляйля Гарифуллина. «Конкурс — это большая поддержка детских музыкальных школ, которые в последние годы немножко ушли на задний план. Мы очень много говорим сейчас о спорте, о IT-технологиях, но детским музыкальным школам было гораздо меньше внимания было в последние десятилетия», — поделилась Ляйля Гарифуллина. Фестиваль, который состоится 5 июня в 18:30 в Казани, проводится для того, чтобы ученики музыкальных школ смогли сделать первый шаг к тому, чтобы музыка переросла из увлечения в профессию. «Они получили возможность вместе с симфоническим оркестром показать себя и почувствовать себя артистами, поверить в себя», — отметила собеседница агентства. Гарифуллина добавила, что играть вживую на музыкальном инструменте гораздо сложнее, чем выступать под фонограмму, но академических фестивалей по-прежнему гораздо меньше, чем эстрадных. «Истинных музыкантов, которые усердное занимаются, мало, поэтому им нужна поддержка. Это же огромный труд: каждый день подходить к инструменту, когда столько интересного жизни: интернет, мультфильмы, кино, секции», — подчеркнула депутат гордумы. На мероприятие в рекордные сроки были раскуплены все билеты. Более сотни детей захотели попасть на фестиваль, однако были отобраны только 12 лучших номеров. В будущем победители фестиваля смогут стать творческой элитой России, делилась патрон мероприятия Аида Гарифуллина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сейчас в России большое внимание уделяется спорту и IT, однако детские музыкальные школы ушли на второй план. Конкурс-фестиваль «Юные виртуозы Казани — 2024» призван сломать эту тенденцию — участники смогут не только смогут выйти на большую сцену, но и в будущем рассчитывать на поддержку в виде спецпремии. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутат гордумы Казани Ляйля Гарифуллина. «Конкурс — это большая поддержка детских музыкальных школ, которые в последние годы немножко ушли на задний план. Мы очень много говорим сейчас о спорте, о IT-технологиях, но детским музыкальным школам было гораздо меньше внимания было в последние десятилетия», — поделилась Ляйля Гарифуллина. Фестиваль, который состоится 5 июня в 18:30 в Казани, проводится для того, чтобы ученики музыкальных школ смогли сделать первый шаг к тому, чтобы музыка переросла из увлечения в профессию. «Они получили возможность вместе с симфоническим оркестром показать себя и почувствовать себя артистами, поверить в себя», — отметила собеседница агентства. Гарифуллина добавила, что играть вживую на музыкальном инструменте гораздо сложнее, чем выступать под фонограмму, но академических фестивалей по-прежнему гораздо меньше, чем эстрадных. «Истинных музыкантов, которые усердное занимаются, мало, поэтому им нужна поддержка. Это же огромный труд: каждый день подходить к инструменту, когда столько интересного жизни: интернет, мультфильмы, кино, секции», — подчеркнула депутат гордумы. На мероприятие в рекордные сроки были раскуплены все билеты. Более сотни детей захотели попасть на фестиваль, однако были отобраны только 12 лучших номеров. В будущем победители фестиваля смогут стать творческой элитой России, делилась патрон мероприятия Аида Гарифуллина.