Пассажирка вертолета, рухнувшего под Первоуральском, впала в кому

13 июня 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Пассажирка упавшего вертолета под Первоуральском находится в коматозном состоянии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие Пассажирка вертолета, совершившего жесткую посадку под Первоуральском (Свердловская область), впала в кому. Подробности URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Женщина находится в реанимационном отделении первоуральской больницы. Она в коме. Пилот, управлявший вертолетом, тоже в реанимации, его состояние на данный момент оценивается как тяжелое», — сказал собеседник агентства. По его словам, пассажирка неконтактна, опросить ее не представляется возможным. Летчик — свердловский бизнесмен Игорь Чистовский — ранее заявлял о частичной амнезии, из-за которой, вероятно, он не смог пояснить, кем является его спутница и как она оказалась вместе с ним в воздухе. Вертолет Robinson потерпел крушение накануне вечером, 12 июня. Зацепившись «лыжами» за верхушки деревьев, он упал в двух километрах от базы отдыха «Светофор». Серьезно пострадали два человека: пилот и пассажирка. По предварительной информации, вертолет является частным и принадлежит семье бизнесмена Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирка вертолета, совершившего жесткую посадку под Первоуральском (Свердловская область), впала в кому. Подробности URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Женщина находится в реанимационном отделении первоуральской больницы. Она в коме. Пилот, управлявший вертолетом, тоже в реанимации, его состояние на данный момент оценивается как тяжелое», — сказал собеседник агентства. По его словам, пассажирка неконтактна, опросить ее не представляется возможным. Летчик — свердловский бизнесмен Игорь Чистовский — ранее заявлял о частичной амнезии, из-за которой, вероятно, он не смог пояснить, кем является его спутница и как она оказалась вместе с ним в воздухе. Вертолет Robinson потерпел крушение накануне вечером, 12 июня. Зацепившись «лыжами» за верхушки деревьев, он упал в двух километрах от базы отдыха «Светофор». Серьезно пострадали два человека: пилот и пассажирка. По предварительной информации, вертолет является частным и принадлежит семье бизнесмена Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами.