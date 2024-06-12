12 июня 2024

Пассажирка вертолета, рухнувшего под Первоуральском, впала в кому

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирка упавшего вертолета под Первоуральском находится в коматозном состоянии Фото:
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Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

Пассажирка вертолета, совершившего жесткую посадку под Первоуральском (Свердловская область), впала в кому. Подробности URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«Женщина находится в реанимационном отделении первоуральской больницы. Она в коме. Пилот, управлявший вертолетом, тоже в реанимации, его состояние на данный момент оценивается как тяжелое», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пассажирка неконтактна, опросить ее не представляется возможным. Летчик — свердловский бизнесмен Игорь Чистовский — ранее заявлял о частичной амнезии, из-за которой, вероятно, он не смог пояснить, кем является его спутница и как она оказалась вместе с ним в воздухе.

Вертолет Robinson потерпел крушение накануне вечером, 12 июня. Зацепившись «лыжами» за верхушки деревьев, он упал в двух километрах от базы отдыха «Светофор». Серьезно пострадали два человека: пилот и пассажирка. По предварительной информации, вертолет является частным и принадлежит семье бизнесмена Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами.

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Пассажирка вертолета, совершившего жесткую посадку под Первоуральском (Свердловская область), впала в кому. Подробности URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Женщина находится в реанимационном отделении первоуральской больницы. Она в коме. Пилот, управлявший вертолетом, тоже в реанимации, его состояние на данный момент оценивается как тяжелое», — сказал собеседник агентства. По его словам, пассажирка неконтактна, опросить ее не представляется возможным. Летчик — свердловский бизнесмен Игорь Чистовский — ранее заявлял о частичной амнезии, из-за которой, вероятно, он не смог пояснить, кем является его спутница и как она оказалась вместе с ним в воздухе. Вертолет Robinson потерпел крушение накануне вечером, 12 июня. Зацепившись «лыжами» за верхушки деревьев, он упал в двух километрах от базы отдыха «Светофор». Серьезно пострадали два человека: пилот и пассажирка. По предварительной информации, вертолет является частным и принадлежит семье бизнесмена Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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