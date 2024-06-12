Пассажирка вертолета, рухнувшего под Первоуральском, впала в кому

Пассажирка вертолета, совершившего жесткую посадку под Первоуральском (Свердловская область), впала в кому. Подробности URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.
«Женщина находится в реанимационном отделении первоуральской больницы. Она в коме. Пилот, управлявший вертолетом, тоже в реанимации, его состояние на данный момент оценивается как тяжелое», — сказал собеседник агентства.
По его словам, пассажирка неконтактна, опросить ее не представляется возможным. Летчик — свердловский бизнесмен Игорь Чистовский — ранее заявлял о частичной амнезии, из-за которой, вероятно, он не смог пояснить, кем является его спутница и как она оказалась вместе с ним в воздухе.
Вертолет Robinson потерпел крушение накануне вечером, 12 июня. Зацепившись «лыжами» за верхушки деревьев, он упал в двух километрах от базы отдыха «Светофор». Серьезно пострадали два человека: пилот и пассажирка. По предварительной информации, вертолет является частным и принадлежит семье бизнесмена Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами.
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