Вступившая в ВСУ стилист Зеленского умерла при странных обстоятельствах

Умерла от сердечного приступа украинская националистка, бывшая стилистка президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Суспильне» со ссылкой на пресс-службу ее подразделения.
Представители 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ сообщили, что Рязанцева скончалась от сердечной недостаточности в больнице Житомира. «Женщина переводилась в другое подразделение, до ее перевода оставался один день», — уточнили в пресс-службе. Смерть Рязанцевой 11 июня подтвердила ее сестра.
До начала спецоперации Рязанцева была стилистом и художником по костюмам для телеканалов Украины, в том числе она одевала актеров студии «Квартал 95» и Владимира Зеленского. После начала СВО в феврале 2022 года она вступила в новое подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ.
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