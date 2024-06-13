СК завел уголовное дело из-за рухнувшего вертолета под Первоуральском

13 июня 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Следователи провели проверку на месте падения Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU новость из сюжета Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело из-за падения частного вертолета Robinson R44 под Первоуральском, в котором находились бизнесмен Игорь Чистовский в роли пилота и пассажирка — дизайнер Эльнара Дворникова. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «По факту жесткой посадки вертолета Robinson R44 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба)», — следует из сообщения. На месте ЧП следователи организовали проверку. Вертолет потерпел крушение вечером 12 июня. Зацепившись «лыжами» за деревья, он упал возле от базы отдыха «Светофор». Серьезно пострадали и были доставлены в больницу Чистовский и Дворникова. Женщина находится на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии, а мужчина в тяжелом, но стабильном. По предварительным данным, вертолет принадлежит семье Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами. Подробнее о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело из-за падения частного вертолета Robinson R44 под Первоуральском, в котором находились бизнесмен Игорь Чистовский в роли пилота и пассажирка — дизайнер Эльнара Дворникова. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «По факту жесткой посадки вертолета Robinson R44 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба)», — следует из сообщения. На месте ЧП следователи организовали проверку. Вертолет потерпел крушение вечером 12 июня. Зацепившись «лыжами» за деревья, он упал возле от базы отдыха «Светофор». Серьезно пострадали и были доставлены в больницу Чистовский и Дворникова. Женщина находится на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии, а мужчина в тяжелом, но стабильном. По предварительным данным, вертолет принадлежит семье Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами. Подробнее о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.