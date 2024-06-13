Пилот вертолета до падения под Первоуральском останавливался у компаньона

13 июня 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Игорь Чистовский садил вертолет возле дома друга (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие Бизнесмен, пилот вертолета Игорь Чистовский до жесткой посадки рядом с базой отдыха в поселке Билимбае (Свердловская область) останавливался у компаньона Павла на ул. 1-я Северная. Там, предположительно, он катал на вертолете своих знакомых. Об этом URA.RU рассказали соседи Павла. «Вчера днем видел вертолет, гудел очень сильно. Он останавливался на поляне рядом с домом Павла. Они с ним как компаньоны», — рассказал один собеседник. Второй добавил, что Чистовский не часто прилетал к другу: «Он обычно зимой причаливал, они брали ружьишки, собачку и улетали куда-то». По его словам, Чистовский держит магазин по продаже автошин, а Павел — сервис. Пилотировал ли сам Павел, доподлинно неизвестно. Ранее очевидец говорил, что видел днем 12 июня два вертолета возле Билимбаевского пруда, где и живет товарищ Чистовского. Соседи тоже приводят разные версии. «У Павла раньше был небольшой самолет с лыжами. Он на нем садился на воду. А что у него сейчас, не знаю», — сказал первый собственник. Второй никогда не видел, чтобы у Павла был вертолет. Крушение произошло в лесу 12 июня. На борту находился Чистовский и дизайнер Эльнара Дворникова. Пилот находится в тяжелом состоянии, но в сознании, пассажир — в крайне тяжелом. За их жизнь борются врачи одной из больниц Первоуральска. По неподтвержденным данным, полет не был согласован. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен, пилот вертолета Игорь Чистовский до жесткой посадки рядом с базой отдыха в поселке Билимбае (Свердловская область) останавливался у компаньона Павла на ул. 1-я Северная. Там, предположительно, он катал на вертолете своих знакомых. Об этом URA.RU рассказали соседи Павла. «Вчера днем видел вертолет, гудел очень сильно. Он останавливался на поляне рядом с домом Павла. Они с ним как компаньоны», — рассказал один собеседник. Второй добавил, что Чистовский не часто прилетал к другу: «Он обычно зимой причаливал, они брали ружьишки, собачку и улетали куда-то». По его словам, Чистовский держит магазин по продаже автошин, а Павел — сервис. Пилотировал ли сам Павел, доподлинно неизвестно. Ранее очевидец говорил, что видел днем 12 июня два вертолета возле Билимбаевского пруда, где и живет товарищ Чистовского. Соседи тоже приводят разные версии. «У Павла раньше был небольшой самолет с лыжами. Он на нем садился на воду. А что у него сейчас, не знаю», — сказал первый собственник. Второй никогда не видел, чтобы у Павла был вертолет. Крушение произошло в лесу 12 июня. На борту находился Чистовский и дизайнер Эльнара Дворникова. Пилот находится в тяжелом состоянии, но в сознании, пассажир — в крайне тяжелом. За их жизнь борются врачи одной из больниц Первоуральска. По неподтвержденным данным, полет не был согласован. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.