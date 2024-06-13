У пилота вертолета, упавшего под Первоуральском, нет летного удостоверения

У пилота Игоря Чистовского, который 12 июня совершил жесткую посадку на вертолете под Первоуральском (Свердловская область), не имеет летного удостоверения. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
«Вертолет — двухместный гражданского назначения 2004 года выпуска. С 2016-го принадлежит супруге пилота, стоит на учете в Росавиации. По предварительным данным, полет не был согласован с соответствующими службами. Во время опроса сыщики установили, что летное удостоверение у пилота отсутствует», — отметил офицер.
По его данным, Чистовский вылетел 12 июня из села Новоалексеевского и приземлился у Билимбаевского пруда. Там на борт села пассажир — вероятно, дизайнер Эльнара Дворникова, из Нижнего Тагила.
После ЧП Чистовского и Дворникову госпитализировали. У первого — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы ребер и поясничного отдела позвоночника. У девушки — открытая черепно-мозговая травма, ушибы и другие серьезные травмы. Следователи возбудили уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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