У пилота вертолета, упавшего под Первоуральском, нет летного удостоверения

13 июня 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

ЧП произошло вечером 12 июня (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие У пилота Игоря Чистовского, который 12 июня совершил жесткую посадку на вертолете под Первоуральском (Свердловская область), не имеет летного удостоверения. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Вертолет — двухместный гражданского назначения 2004 года выпуска. С 2016-го принадлежит супруге пилота, стоит на учете в Росавиации. По предварительным данным, полет не был согласован с соответствующими службами. Во время опроса сыщики установили, что летное удостоверение у пилота отсутствует», — отметил офицер. По его данным, Чистовский вылетел 12 июня из села Новоалексеевского и приземлился у Билимбаевского пруда. Там на борт села пассажир — вероятно, дизайнер Эльнара Дворникова, из Нижнего Тагила. После ЧП Чистовского и Дворникову госпитализировали. У первого — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы ребер и поясничного отдела позвоночника. У девушки — открытая черепно-мозговая травма, ушибы и другие серьезные травмы. Следователи возбудили уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У пилота Игоря Чистовского, который 12 июня совершил жесткую посадку на вертолете под Первоуральском (Свердловская область), не имеет летного удостоверения. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Вертолет — двухместный гражданского назначения 2004 года выпуска. С 2016-го принадлежит супруге пилота, стоит на учете в Росавиации. По предварительным данным, полет не был согласован с соответствующими службами. Во время опроса сыщики установили, что летное удостоверение у пилота отсутствует», — отметил офицер. По его данным, Чистовский вылетел 12 июня из села Новоалексеевского и приземлился у Билимбаевского пруда. Там на борт села пассажир — вероятно, дизайнер Эльнара Дворникова, из Нижнего Тагила. После ЧП Чистовского и Дворникову госпитализировали. У первого — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы ребер и поясничного отдела позвоночника. У девушки — открытая черепно-мозговая травма, ушибы и другие серьезные травмы. Следователи возбудили уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.