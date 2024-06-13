У пилота вертолета, упавшего под Первоуральском, нет летного удостоверения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, вертолет, десантирование
ЧП произошло вечером 12 июня (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

У пилота Игоря Чистовского, который 12 июня совершил жесткую посадку на вертолете под Первоуральском (Свердловская область), не имеет летного удостоверения. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Вертолет — двухместный гражданского назначения 2004 года выпуска. С 2016-го принадлежит супруге пилота, стоит на учете в Росавиации. По предварительным данным, полет не был согласован с соответствующими службами. Во время опроса сыщики установили, что летное удостоверение у пилота отсутствует», — отметил офицер.

По его данным, Чистовский вылетел 12 июня из села Новоалексеевского и приземлился у Билимбаевского пруда. Там на борт села пассажир — вероятно, дизайнер Эльнара Дворникова, из Нижнего Тагила.

После ЧП Чистовского и Дворникову госпитализировали. У первого — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы ребер и поясничного отдела позвоночника. У девушки — открытая черепно-мозговая травма, ушибы и другие серьезные травмы. Следователи возбудили уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У пилота Игоря Чистовского, который 12 июня совершил жесткую посадку на вертолете под Первоуральском (Свердловская область), не имеет летного удостоверения. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Вертолет — двухместный гражданского назначения 2004 года выпуска. С 2016-го принадлежит супруге пилота, стоит на учете в Росавиации. По предварительным данным, полет не был согласован с соответствующими службами. Во время опроса сыщики установили, что летное удостоверение у пилота отсутствует», — отметил офицер. По его данным, Чистовский вылетел 12 июня из села Новоалексеевского и приземлился у Билимбаевского пруда. Там на борт села пассажир — вероятно, дизайнер Эльнара Дворникова, из Нижнего Тагила. После ЧП Чистовского и Дворникову госпитализировали. У первого — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы ребер и поясничного отдела позвоночника. У девушки — открытая черепно-мозговая травма, ушибы и другие серьезные травмы. Следователи возбудили уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...