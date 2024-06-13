Китай потерял две тысячи тонн меди на 20 млн долларов, купленной в России

В Китае расследуют исчезновение партии из двух тысяч тонн меди на 20 миллионов долларов, купленной в России. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Китайская Wuchan Zhongda Group Co. купила 2000 тонн рафинированной меди на российском металлургическом заводе, которая должна была быть доставлена в прошлом месяце <...> он так и не добрался до порта», — говорится в материале агентства. Отмечается, что медь, оформленная по документам как более дешевый гранит, вероятно, оказалась в Турции.
Основная часть товаров на импорт КНР из России приходится на такие энергоносители, как нефть, уголь и природный газ. Также импортируется медная руда, медь, морепродукты и топливо. Торговля между РФ и Китаем в 2023 году выросла на 26,3%, что составляет 240,11 млрд долларов. Это рекордный объем товарооборота стран.
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