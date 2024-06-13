Китай потерял две тысячи тонн меди на 20 млн долларов, купленной в России

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Крупный китайский конгломерат начал расследование из-за пропажи 2 тысяч тонн меди
Крупный китайский конгломерат начал расследование из-за пропажи 2 тысяч тонн меди Фото:

В Китае расследуют исчезновение партии из двух тысяч тонн меди на 20 миллионов долларов, купленной в России. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Китайская Wuchan Zhongda Group Co. купила 2000 тонн рафинированной меди на российском металлургическом заводе, которая должна была быть доставлена в прошлом месяце <...> он так и не добрался до порта», — говорится в материале агентства. Отмечается, что медь, оформленная по документам как более дешевый гранит, вероятно, оказалась в Турции.

Основная часть товаров на импорт КНР из России приходится на такие энергоносители, как нефть, уголь и природный газ. Также импортируется медная руда, медь, морепродукты и топливо. Торговля между РФ и Китаем в 2023 году выросла на 26,3%, что составляет 240,11 млрд долларов. Это рекордный объем товарооборота стран.

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В Китае расследуют исчезновение партии из двух тысяч тонн меди на 20 миллионов долларов, купленной в России. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. «Китайская Wuchan Zhongda Group Co. купила 2000 тонн рафинированной меди на российском металлургическом заводе, которая должна была быть доставлена в прошлом месяце <...> он так и не добрался до порта», — говорится в материале агентства. Отмечается, что медь, оформленная по документам как более дешевый гранит, вероятно, оказалась в Турции. Основная часть товаров на импорт КНР из России приходится на такие энергоносители, как нефть, уголь и природный газ. Также импортируется медная руда, медь, морепродукты и топливо. Торговля между РФ и Китаем в 2023 году выросла на 26,3%, что составляет 240,11 млрд долларов. Это рекордный объем товарооборота стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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