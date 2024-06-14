5 из 5: лучшие рестораны Челябинска по версии жителей

Жители Челябинска предпочитают русскую и грузинскую кухни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Веранда Serdce ресторана James. Екатеринбург, салат, пища, еда
Челябинцы определили топ ресторанов города Фото:

Жители Челябинска назвали топ-5 лучших ресторанов города. Согласно отзывам сервиса «Яндекс», наибольшей популярность пользуются заведения русской и грузинской кухни. О пятерке ресторанов с оценкой «5 из 5» в столице региона читайте на URA.RU.

Журавлина

На первом месте в рейтинге расположился ресторан русской и украинской кухни «Журавлина». Гости рекомендуют одно из главных блюд заведения — борщ с говядиной и свининой.

Подается суп в съедобной чашке из ржаного хлеба и с салом. К нему же идут настойки, которые посетители также отмечали в отзывах. Там же подают порядка восьми видов пельменей, драники и посикунчики.

Сицилия

Устричная ферма. Екатеринбург
Гости «Сицилии» советуют выбирать устрицы
Фото:

Ресторан средиземноморской кухни «Сицилия» занял вторую строчку. Чаще всего посетители восхищаются устрицами там.

Из стейков особенно выделяют стриплойн, а из горячего с морепродуктами — ризотто с креветками. Челябинцы также советуют попробовать камчатского краба и соте из морепродуктов.

Манама мама

В грузинском ресторане «Манама мама» гостей восхищают блюда из баклажанов. Особенно рекомендуют попробовать салат с ними и хрустящие баклажаны. Посетители также уделяют внимание местным хачапури по-аджарски и харчо. Отдельно выделяют и хинкали — их в заведении порядка семи видов.

Белочка

Винный бар Невинные люди. Екатеринбург
Посетителям «Белочки» полюбился ростбиф
Фото:

Семейный ресторан «Белочка» запомнился гостям мясными блюдами. Посетители рекомендуют салаты с пряным ростбифом и «Нисуаз» с тунцом.

Из горячего особенно отмечают пеппер-стейк и бифштекс с картофелем. На десерт поклонники заведения советуют брать шоколадный фондан с мороженным.

Птичка

Замыкает пятерку лучших ресторан южных культур «Птичка». Одним из запоминающихся блюд в заведении стало ассорти мини-чебуреков: с курицей, сулугуни, говядиной и тигровыми креветками с сыром.

Гости также отмечали сочность хинкали с говядиной и салат с пастрами из говядины. Посетители рекомендуют обратить внимание на десерт тропическая Павлова с соусом манго-маракуйя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинска назвали топ-5 лучших ресторанов города. Согласно отзывам сервиса «Яндекс», наибольшей популярность пользуются заведения русской и грузинской кухни. О пятерке ресторанов с оценкой «5 из 5» в столице региона читайте на URA.RU. На первом месте в рейтинге расположился ресторан русской и украинской кухни «Журавлина». Гости рекомендуют одно из главных блюд заведения — борщ с говядиной и свининой. Подается суп в съедобной чашке из ржаного хлеба и с салом. К нему же идут настойки, которые посетители также отмечали в отзывах. Там же подают порядка восьми видов пельменей, драники и посикунчики. Ресторан средиземноморской кухни «Сицилия» занял вторую строчку. Чаще всего посетители восхищаются устрицами там. Из стейков особенно выделяют стриплойн, а из горячего с морепродуктами — ризотто с креветками. Челябинцы также советуют попробовать камчатского краба и соте из морепродуктов. В грузинском ресторане «Манама мама» гостей восхищают блюда из баклажанов. Особенно рекомендуют попробовать салат с ними и хрустящие баклажаны. Посетители также уделяют внимание местным хачапури по-аджарски и харчо. Отдельно выделяют и хинкали — их в заведении порядка семи видов. Семейный ресторан «Белочка» запомнился гостям мясными блюдами. Посетители рекомендуют салаты с пряным ростбифом и «Нисуаз» с тунцом. Из горячего особенно отмечают пеппер-стейк и бифштекс с картофелем. На десерт поклонники заведения советуют брать шоколадный фондан с мороженным. Замыкает пятерку лучших ресторан южных культур «Птичка». Одним из запоминающихся блюд в заведении стало ассорти мини-чебуреков: с курицей, сулугуни, говядиной и тигровыми креветками с сыром. Гости также отмечали сочность хинкали с говядиной и салат с пастрами из говядины. Посетители рекомендуют обратить внимание на десерт тропическая Павлова с соусом манго-маракуйя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...