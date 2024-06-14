5 из 5: лучшие рестораны Челябинска по версии жителей

Жители Челябинска назвали топ-5 лучших ресторанов города. Согласно отзывам сервиса «Яндекс», наибольшей популярность пользуются заведения русской и грузинской кухни. О пятерке ресторанов с оценкой «5 из 5» в столице региона читайте на URA.RU.
Журавлина
На первом месте в рейтинге расположился ресторан русской и украинской кухни «Журавлина». Гости рекомендуют одно из главных блюд заведения — борщ с говядиной и свининой.
Подается суп в съедобной чашке из ржаного хлеба и с салом. К нему же идут настойки, которые посетители также отмечали в отзывах. Там же подают порядка восьми видов пельменей, драники и посикунчики.
Сицилия
Ресторан средиземноморской кухни «Сицилия» занял вторую строчку. Чаще всего посетители восхищаются устрицами там.
Из стейков особенно выделяют стриплойн, а из горячего с морепродуктами — ризотто с креветками. Челябинцы также советуют попробовать камчатского краба и соте из морепродуктов.
Манама мама
В грузинском ресторане «Манама мама» гостей восхищают блюда из баклажанов. Особенно рекомендуют попробовать салат с ними и хрустящие баклажаны. Посетители также уделяют внимание местным хачапури по-аджарски и харчо. Отдельно выделяют и хинкали — их в заведении порядка семи видов.
Белочка
Семейный ресторан «Белочка» запомнился гостям мясными блюдами. Посетители рекомендуют салаты с пряным ростбифом и «Нисуаз» с тунцом.
Из горячего особенно отмечают пеппер-стейк и бифштекс с картофелем. На десерт поклонники заведения советуют брать шоколадный фондан с мороженным.
Птичка
Замыкает пятерку лучших ресторан южных культур «Птичка». Одним из запоминающихся блюд в заведении стало ассорти мини-чебуреков: с курицей, сулугуни, говядиной и тигровыми креветками с сыром.
Гости также отмечали сочность хинкали с говядиной и салат с пастрами из говядины. Посетители рекомендуют обратить внимание на десерт тропическая Павлова с соусом манго-маракуйя.
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