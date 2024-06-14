5 из 5: лучшие рестораны Челябинска по версии жителей

Жители Челябинска предпочитают русскую и грузинскую кухни

14 июня 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Челябинцы определили топ ресторанов города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Челябинска назвали топ-5 лучших ресторанов города. Согласно отзывам сервиса «Яндекс», наибольшей популярность пользуются заведения русской и грузинской кухни. О пятерке ресторанов с оценкой «5 из 5» в столице региона читайте на URA.RU. Журавлина На первом месте в рейтинге расположился ресторан русской и украинской кухни «Журавлина». Гости рекомендуют одно из главных блюд заведения — борщ с говядиной и свининой. Подается суп в съедобной чашке из ржаного хлеба и с салом. К нему же идут настойки, которые посетители также отмечали в отзывах. Там же подают порядка восьми видов пельменей, драники и посикунчики. Сицилия Гости «Сицилии» советуют выбирать устрицы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ресторан средиземноморской кухни «Сицилия» занял вторую строчку. Чаще всего посетители восхищаются устрицами там. Из стейков особенно выделяют стриплойн, а из горячего с морепродуктами — ризотто с креветками. Челябинцы также советуют попробовать камчатского краба и соте из морепродуктов. Манама мама В грузинском ресторане «Манама мама» гостей восхищают блюда из баклажанов. Особенно рекомендуют попробовать салат с ними и хрустящие баклажаны. Посетители также уделяют внимание местным хачапури по-аджарски и харчо. Отдельно выделяют и хинкали — их в заведении порядка семи видов. Белочка Посетителям «Белочки» полюбился ростбиф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семейный ресторан «Белочка» запомнился гостям мясными блюдами. Посетители рекомендуют салаты с пряным ростбифом и «Нисуаз» с тунцом. Из горячего особенно отмечают пеппер-стейк и бифштекс с картофелем. На десерт поклонники заведения советуют брать шоколадный фондан с мороженным. Птичка Замыкает пятерку лучших ресторан южных культур «Птичка». Одним из запоминающихся блюд в заведении стало ассорти мини-чебуреков: с курицей, сулугуни, говядиной и тигровыми креветками с сыром. Гости также отмечали сочность хинкали с говядиной и салат с пастрами из говядины. Посетители рекомендуют обратить внимание на десерт тропическая Павлова с соусом манго-маракуйя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска назвали топ-5 лучших ресторанов города. Согласно отзывам сервиса «Яндекс», наибольшей популярность пользуются заведения русской и грузинской кухни. О пятерке ресторанов с оценкой «5 из 5» в столице региона читайте на URA.RU. На первом месте в рейтинге расположился ресторан русской и украинской кухни «Журавлина». Гости рекомендуют одно из главных блюд заведения — борщ с говядиной и свининой. Подается суп в съедобной чашке из ржаного хлеба и с салом. К нему же идут настойки, которые посетители также отмечали в отзывах. Там же подают порядка восьми видов пельменей, драники и посикунчики. Ресторан средиземноморской кухни «Сицилия» занял вторую строчку. Чаще всего посетители восхищаются устрицами там. Из стейков особенно выделяют стриплойн, а из горячего с морепродуктами — ризотто с креветками. Челябинцы также советуют попробовать камчатского краба и соте из морепродуктов. В грузинском ресторане «Манама мама» гостей восхищают блюда из баклажанов. Особенно рекомендуют попробовать салат с ними и хрустящие баклажаны. Посетители также уделяют внимание местным хачапури по-аджарски и харчо. Отдельно выделяют и хинкали — их в заведении порядка семи видов. Семейный ресторан «Белочка» запомнился гостям мясными блюдами. Посетители рекомендуют салаты с пряным ростбифом и «Нисуаз» с тунцом. Из горячего особенно отмечают пеппер-стейк и бифштекс с картофелем. На десерт поклонники заведения советуют брать шоколадный фондан с мороженным. Замыкает пятерку лучших ресторан южных культур «Птичка». Одним из запоминающихся блюд в заведении стало ассорти мини-чебуреков: с курицей, сулугуни, говядиной и тигровыми креветками с сыром. Гости также отмечали сочность хинкали с говядиной и салат с пастрами из говядины. Посетители рекомендуют обратить внимание на десерт тропическая Павлова с соусом манго-маракуйя.