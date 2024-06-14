Финляндия подтвердила появление штаба НАТО в стране

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В Финляндии появился не только штаб НАТО, но и сухопутные войска, заявил Хяккянен Фото:

В Финляндии появился штаб Североатлантического альянса, также в стране разместили сухопутные войска НАТО. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен.

«В Финляндии появится штаб НАТО и сухопутные войска», — заявил Хяккянен во время пресс-конференции. Трансляцию проводил Yle. Он добавил, что этот штаб будет в подчинении объединенному командованию Североатлантического альянса, которое находится в Норфолке.

Ранее финская сторона без энтузиазма восприняла инициативу отправки войск альянса на Украину. Генеральный директор по оборонной политике в Минобороны Финляндии Янне Куусела добавил, что это решение, вероятно, не такое «черно-белое», потому что страны НАТО уже отправляют военную помощь Киеву, но он сам не испытывает желания вмешиваться в происходящее, пишет Pravda.Ru.

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В Финляндии появился штаб Североатлантического альянса, также в стране разместили сухопутные войска НАТО. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен. «В Финляндии появится штаб НАТО и сухопутные войска», — заявил Хяккянен во время пресс-конференции. Трансляцию проводил Yle. Он добавил, что этот штаб будет в подчинении объединенному командованию Североатлантического альянса, которое находится в Норфолке. Ранее финская сторона без энтузиазма восприняла инициативу отправки войск альянса на Украину. Генеральный директор по оборонной политике в Минобороны Финляндии Янне Куусела добавил, что это решение, вероятно, не такое «черно-белое», потому что страны НАТО уже отправляют военную помощь Киеву, но он сам не испытывает желания вмешиваться в происходящее, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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