Финляндия подтвердила появление штаба НАТО в стране

14 июня 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

В Финляндии появился не только штаб НАТО, но и сухопутные войска, заявил Хяккянен Фото: Wikipedia / Зико-С / CC BY 3.0 В Финляндии появился штаб Североатлантического альянса, также в стране разместили сухопутные войска НАТО. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен. «В Финляндии появится штаб НАТО и сухопутные войска», — заявил Хяккянен во время пресс-конференции. Трансляцию проводил Yle. Он добавил, что этот штаб будет в подчинении объединенному командованию Североатлантического альянса, которое находится в Норфолке. Ранее финская сторона без энтузиазма восприняла инициативу отправки войск альянса на Украину. Генеральный директор по оборонной политике в Минобороны Финляндии Янне Куусела добавил, что это решение, вероятно, не такое «черно-белое», потому что страны НАТО уже отправляют военную помощь Киеву, но он сам не испытывает желания вмешиваться в происходящее , пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Финляндии появился штаб Североатлантического альянса, также в стране разместили сухопутные войска НАТО. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен. «В Финляндии появится штаб НАТО и сухопутные войска», — заявил Хяккянен во время пресс-конференции. Трансляцию проводил Yle. Он добавил, что этот штаб будет в подчинении объединенному командованию Североатлантического альянса, которое находится в Норфолке. Ранее финская сторона без энтузиазма восприняла инициативу отправки войск альянса на Украину. Генеральный директор по оборонной политике в Минобороны Финляндии Янне Куусела добавил, что это решение, вероятно, не такое «черно-белое», потому что страны НАТО уже отправляют военную помощь Киеву, но он сам не испытывает желания вмешиваться в происходящее, пишет Pravda.Ru.