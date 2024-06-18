Минздрав назвал симптомы и последствия ботулизма

На начальной стадии ботулизм может протекать подобно кишечной инфекции, вызывая тошноту, рвоту, жидкий стул и боли в животе. Об этом рассказали в Минздраве России.
«На начальном этапе может протекать как кишечная инфекция: тошнота, рвота, жидкий стул, боль в животе», — сказано в telegram-канале Минздрава. Там добавили, что в дальнейшем развиваются характерные неврологические симптомы: двустороннее опущение век, двоение в глазах, нарушение глотания и речи, а также мышечная слабость.
Самым серьезным осложнением ботулизма является нарушение дыхания, которое может потребовать реанимации и искусственной вентиляции легких. Чаще всего заболевание возникает в течение 12-36 часов после употребления продуктов, загрязненных токсином бактерии Clostridium botulinum, заключили в министерстве.
В Москве 121 человек обратился за медицинской помощью с симптомами, похожими на ботулизм. 55 — в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации. Похожие случаи в произошли Нижегородской области и Казани. Пострадавшие покупали лобио от «Локалкитчен» и салат с тунцом и фасолью от «Гастропорт». Работа компании «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановлена. Задержаны три фигуранта дела. Согласно мнению паразитолога Эдуарда Бартули, причиной отравления клиентов мог стать консервированный тунец, передает «Ридус».
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