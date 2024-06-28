Бастрыкину доложат о больнице Новоуральска, врачи которой жалуются на начальство

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
СКР расследует дело по статье 285 УК РФ Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки Центральной медико-санитарной части № 31 в Новоуральске (Свердловская область), сотрудники которой взбунтовались после смены руководства и написали коллективную жалобу, отправив ее главе ведомства и президенту РФ Владимиру Путину. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР.

«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования», — следует из сообщения. Следователи расследуют уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Врачи ЦМСЧ недовольны новыми шефами — Гарик Хачатрян и Иван Петрачков. В жалобе подписались 37 человек. За время работы руководства из учреждения уволились 155 человек, говорится в жалобе. При этом сократили должность главного бухгалтера, вакантна стала ставка главной медсестры. Это якобы привело к дефициту кадров в разных отделениях.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки Центральной медико-санитарной части № 31 в Новоуральске (Свердловская область), сотрудники которой взбунтовались после смены руководства и написали коллективную жалобу, отправив ее главе ведомства и президенту РФ Владимиру Путину. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР. «Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования», — следует из сообщения. Следователи расследуют уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Врачи ЦМСЧ недовольны новыми шефами — Гарик Хачатрян и Иван Петрачков. В жалобе подписались 37 человек. За время работы руководства из учреждения уволились 155 человек, говорится в жалобе. При этом сократили должность главного бухгалтера, вакантна стала ставка главной медсестры. Это якобы привело к дефициту кадров в разных отделениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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