Пожар в Химках локализован на площади три тысячи квадратных метров

В тушении пожара задействованы 97 специалистов и 33 единицы техники Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Пожар в цехе по производству керамических плит в городе Химки, расположенном в Подмосковье, локализовали на площади три тысячи квадратных метров. Внутри здания находятся 30 газовых баллонов, из которых эвакуировали 10. Это создает высокую пожарную нагрузку здания, что осложняет тушение. Подробнее об инциденте, вызвавшем столб дыма над городом, — в фоторепортаже URA.RU.

О пожаре стало известно утром 11 июля. Возгорание началось на кровле цеха, изначально его площадь составляла 80 квадратных метров. Огонь распространился, кровля обрушилась на тысяче квадратов.

Обстоятельства произошедшего устанавливает Химкинская городская прокуратура. На месте пожара работают более 97 специалистов и 33 единицы техники. После проведения пожарно-технической экспертизы будут выявлены причины возгорания.