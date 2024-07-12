Лебедев: ВСУ заполняют военные части женщинами-заключенными

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В рядах ВСУ заключенными заменяют солдат регулярной армии, отметил Сергей Лебедев
В рядах ВСУ заключенными заменяют солдат регулярной армии, отметил Сергей Лебедев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принимают в свои ряды заключенных граждан, в том числе и женщин. Их заменяют на солдат регулярной армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он отметил, что замена военнослужащих происходит сейчас в Николаевской и Херсонской областях. 

«С Николаевской и Херсонской области переместили ВСУшников, предположительно в Харьковскую и Сумскую область. На их место привезли зеков и зечек», — сказал Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.

На фоне усиления мобилизации на Украине командование приняло решение брать в ряды ВСУ заключенных. На днях сообщалось, что в Харьковскую область прибыли мобилизованные украинские граждане из числа заключенных. Об этом заявлял подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Западные СМИ писали также, что 5,5 тысячи осужденных попросились в ряды украинской армии. Сообщалось и о случаях, когда заключенные сбегали из частей, передает Life. У Украины есть планы набрать в ряды армии 15 тысяч заключенных, сообщает MK.RU.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) принимают в свои ряды заключенных граждан, в том числе и женщин. Их заменяют на солдат регулярной армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он отметил, что замена военнослужащих происходит сейчас в Николаевской и Херсонской областях.  «С Николаевской и Херсонской области переместили ВСУшников, предположительно в Харьковскую и Сумскую область. На их место привезли зеков и зечек», — сказал Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. На фоне усиления мобилизации на Украине командование приняло решение брать в ряды ВСУ заключенных. На днях сообщалось, что в Харьковскую область прибыли мобилизованные украинские граждане из числа заключенных. Об этом заявлял подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Западные СМИ писали также, что 5,5 тысячи осужденных попросились в ряды украинской армии. Сообщалось и о случаях, когда заключенные сбегали из частей, передает Life. У Украины есть планы набрать в ряды армии 15 тысяч заключенных, сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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