Политолог объяснил, поможет ли покушение выиграть Трампу выборы президента США

Покушение на Дональда Трампа, несомненно, добавит ему очков в гонке за президентский пост, но эффект будет не таким масштабным, как, возможно, того хочется республиканцам. Об этом URA.RU заявил политолог-американист, публицист Михаил Синельников-Оришак.
«Добавится ли у Трампа поклонников, которые захотят проголосовать за него на выборах президента? Прямо сейчас, после такого события, — безусловно, но к выборам это сойдет на нет (выборы президента США состоятся 5 ноября — прим. ред.). В целом все будет зависеть от того, как будет проведено расследование. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что готовится всеобъемлющее расследование. И как бы республиканцы не вышли в этом всеобъемлющем расследовании на самих себя», — заявил URA.RU Синельников-Оришак.
Ранее появилась версия, что сегодняшнее покушение на Трампа практически гарантирует ему пост президента США. По мнению политологов, ранение Трампа сделает его «мучеником в глазах простых американцев», особенно учитывая перипетии с уголовными делами.
Покушение на Трампа произошло 13 июля в штате Пенсильвания, где он выступал на митинге. Стрелявший ликвидирован. Сам Трамп получил ранение уха, еще один человек погиб, а двое были тяжело ранены.
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