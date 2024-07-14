Политолог объяснил, поможет ли покушение выиграть Трампу выборы президента США

Политолог Синельников-Оришак: ранение Трампа добавит ему симпатий избирателей

14 июля 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Эффект от покушения может оказаться не таким масштабным, считает политолог Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Покушение на Дональда Трампа, несомненно, добавит ему очков в гонке за президентский пост, но эффект будет не таким масштабным, как, возможно, того хочется республиканцам. Об этом URA.RU заявил политолог-американист, публицист Михаил Синельников-Оришак. «Добавится ли у Трампа поклонников, которые захотят проголосовать за него на выборах президента? Прямо сейчас, после такого события, — безусловно, но к выборам это сойдет на нет (выборы президента США состоятся 5 ноября — прим. ред.). В целом все будет зависеть от того, как будет проведено расследование. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что готовится всеобъемлющее расследование. И как бы республиканцы не вышли в этом всеобъемлющем расследовании на самих себя», — заявил URA.RU Синельников-Оришак. Ранее появилась версия, что сегодняшнее покушение на Трампа практически гарантирует ему пост президента США. По мнению политологов, ранение Трампа сделает его «мучеником в глазах простых американцев», особенно учитывая перипетии с уголовными делами. Покушение на Трампа произошло 13 июля в штате Пенсильвания, где он выступал на митинге. Стрелявший ликвидирован. Сам Трамп получил ранение уха, еще один человек погиб, а двое были тяжело ранены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Покушение на Дональда Трампа, несомненно, добавит ему очков в гонке за президентский пост, но эффект будет не таким масштабным, как, возможно, того хочется республиканцам. Об этом URA.RU заявил политолог-американист, публицист Михаил Синельников-Оришак. «Добавится ли у Трампа поклонников, которые захотят проголосовать за него на выборах президента? Прямо сейчас, после такого события, — безусловно, но к выборам это сойдет на нет (выборы президента США состоятся 5 ноября — прим. ред.). В целом все будет зависеть от того, как будет проведено расследование. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что готовится всеобъемлющее расследование. И как бы республиканцы не вышли в этом всеобъемлющем расследовании на самих себя», — заявил URA.RU Синельников-Оришак. Ранее появилась версия, что сегодняшнее покушение на Трампа практически гарантирует ему пост президента США. По мнению политологов, ранение Трампа сделает его «мучеником в глазах простых американцев», особенно учитывая перипетии с уголовными делами. Покушение на Трампа произошло 13 июля в штате Пенсильвания, где он выступал на митинге. Стрелявший ликвидирован. Сам Трамп получил ранение уха, еще один человек погиб, а двое были тяжело ранены.