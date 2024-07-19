В Армении разбился вертолет, есть погибшие

В Котайкской области Армении произошла авиационная катастрофа с участием вертолета «Як». По предварительной информации, в результате инцидента есть погибшие.
«Вертолет потерпел крушение в городе Егвард, в результате погибли люди», — сообщило армянское издание Shamshyan. Там добавили, что потерпел крушение вертолет «Як», были обнаружены два тела.
По данным издания, на место прибыли сотрудники спасательной службы МВД Армении под руководством заместителя директора Егора Карапетяна. Также на месте работают представители Министерства обороны Армении и патрульная служба полиции. Врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавших.
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В Котайкской области Армении произошла авиационная катастрофа с участием вертолета «Як». По предварительной информации, в результате инцидента есть погибшие. «Вертолет потерпел крушение в городе Егвард, в результате погибли люди», — сообщило армянское издание Shamshyan. Там добавили, что потерпел крушение вертолет «Як», были обнаружены два тела. По данным издания, на место прибыли сотрудники спасательной службы МВД Армении под руководством заместителя директора Егора Карапетяна. Также на месте работают представители Министерства обороны Армении и патрульная служба полиции. Врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавших.