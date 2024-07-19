В Армении разбился вертолет, есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Санкт-Петербурга. 9 июня 2024., вертолет, ми-8
Вертолет ращбился в Котайкской области Армении (архивное фото) Фото:

В Котайкской области Армении произошла авиационная катастрофа с участием вертолета «Як». По предварительной информации, в результате инцидента есть погибшие.

«Вертолет потерпел крушение в городе Егвард, в результате погибли люди», — сообщило армянское издание Shamshyan. Там добавили, что потерпел крушение вертолет «Як», были обнаружены два тела.

По данным издания, на место прибыли сотрудники спасательной службы МВД Армении под руководством заместителя директора Егора Карапетяна. Также на месте работают представители Министерства обороны Армении и патрульная служба полиции. Врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавших.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Котайкской области Армении произошла авиационная катастрофа с участием вертолета «Як». По предварительной информации, в результате инцидента есть погибшие. «Вертолет потерпел крушение в городе Егвард, в результате погибли люди», — сообщило армянское издание Shamshyan. Там добавили, что потерпел крушение вертолет «Як», были обнаружены два тела. По данным издания, на место прибыли сотрудники спасательной службы МВД Армении под руководством заместителя директора Егора Карапетяна. Также на месте работают представители Министерства обороны Армении и патрульная служба полиции. Врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...