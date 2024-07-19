В Снежинске муж затушил сигарету о жену за нежелание идти в ЗАГС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина рассердился на жену за нежелание идти в ЗАГС
Мужчина рассердился на жену за нежелание идти в ЗАГС Фото:

Житель Снежинска (Челябинская область)затушил сигарету о шею жены после подаче ей искового заявления о разводе в суд. Сообщения об инциденте появились в городских пабликах в соцсетях.

«В дневное время 18 июля гражданин города Снежинска 51 года во дворе дома по улице Ленина, 30, при общении со своей женой затушил сигарету об ее тело. Причиной такого поведения с его стороны послужило нежелание супруги идти разводиться в ЗАГС, так как она уже подала в суд исковое заявление о расторжении брака», — сообщается в сообществе «Говорят в Снежинске» во «Вконтакте».

Когда гражданин понял, что ожог видно, то начал доказывать жене, что он вообще не курил. И это не ожог, а укус осы.

В пресс-службе регионального главка полиции URA.RU сообщили, что заявлений в дежурную часть по данному инциденту не поступало. Однако в полиции выявили пост в ходе мониторинга, и в настоящее время принимаются меры к установлению личностей и деталей описанного события.

Обновлено в 14:08 по Уральскому времени

В пресс-службе регионального полицейского главка сообщили, что участники инцидента выявлены. Женщина направлена на медицинскую экспертизу. Она находится на контакте с участковым уполномоченным полиции. В отношении мужчины будет возбуждено административное производство.

След от окурка на теле жены мужчина пытается выдать за укус осы
След от окурка на теле жены мужчина пытается выдать за укус осы
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Снежинска (Челябинская область)затушил сигарету о шею жены после подаче ей искового заявления о разводе в суд. Сообщения об инциденте появились в городских пабликах в соцсетях. «В дневное время 18 июля гражданин города Снежинска 51 года во дворе дома по улице Ленина, 30, при общении со своей женой затушил сигарету об ее тело. Причиной такого поведения с его стороны послужило нежелание супруги идти разводиться в ЗАГС, так как она уже подала в суд исковое заявление о расторжении брака», — сообщается в сообществе «Говорят в Снежинске» во «Вконтакте». Когда гражданин понял, что ожог видно, то начал доказывать жене, что он вообще не курил. И это не ожог, а укус осы. В пресс-службе регионального главка полиции URA.RU сообщили, что заявлений в дежурную часть по данному инциденту не поступало. Однако в полиции выявили пост в ходе мониторинга, и в настоящее время принимаются меры к установлению личностей и деталей описанного события. Обновлено в 14:08 по Уральскому времени В пресс-службе регионального полицейского главка сообщили, что участники инцидента выявлены. Женщина направлена на медицинскую экспертизу. Она находится на контакте с участковым уполномоченным полиции. В отношении мужчины будет возбуждено административное производство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...