Житель Снежинска (Челябинская область)затушил сигарету о шею жены после подаче ей искового заявления о разводе в суд. Сообщения об инциденте появились в городских пабликах в соцсетях.
«В дневное время 18 июля гражданин города Снежинска 51 года во дворе дома по улице Ленина, 30, при общении со своей женой затушил сигарету об ее тело. Причиной такого поведения с его стороны послужило нежелание супруги идти разводиться в ЗАГС, так как она уже подала в суд исковое заявление о расторжении брака», — сообщается в сообществе «Говорят в Снежинске» во «Вконтакте».
Когда гражданин понял, что ожог видно, то начал доказывать жене, что он вообще не курил. И это не ожог, а укус осы.
В пресс-службе регионального главка полиции URA.RU сообщили, что заявлений в дежурную часть по данному инциденту не поступало. Однако в полиции выявили пост в ходе мониторинга, и в настоящее время принимаются меры к установлению личностей и деталей описанного события.
Обновлено в 14:08 по Уральскому времени
В пресс-службе регионального полицейского главка сообщили, что участники инцидента выявлены. Женщина направлена на медицинскую экспертизу. Она находится на контакте с участковым уполномоченным полиции. В отношении мужчины будет возбуждено административное производство.
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