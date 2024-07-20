В Краснодаре на Ростовском шоссе произошло ДТП с участием шести транспортных средств. В результате него погибли трое человек, еще трое пострадали, среди них были двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
«Массовое ДТП с участием шести транспортных средств, в том числе КамАЗа, произошло на 13-м километре Ростовского шоссе города Краснодара. Погибли три человека», — передает пресс-служба прокуратуры в telegram-канале. Также еще трое человек получили ранения, среди них было два подростка.
Прокуратура округа приступила к проверке обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в городе Краснодар. Предварительно установлено, что водитель грузовика КамАЗ спровоцировал столкновение с двумя легковыми автомобилями, что привело к последующим столкновениям с другими участниками дорожного движения. В результате инцидента пострадал водитель одного из легковых автомобилей, двое пассажиров погибли на месте. Также скончался водитель другого транспортного средства. С места происшествия двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 14 и 10 лет были доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается необходимое лечение.
Отдел полиции п. Калинино УМВД России по городу проводит процессуальную проверку по данному факту. Результаты проверки находятся под контролем прокуратуры округа.
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В Краснодаре на Ростовском шоссе произошло ДТП с участием шести транспортных средств. В результате него погибли трое человек, еще трое пострадали, среди них были двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. «Массовое ДТП с участием шести транспортных средств, в том числе КамАЗа, произошло на 13-м километре Ростовского шоссе города Краснодара. Погибли три человека», — передает пресс-служба прокуратуры в telegram-канале. Также еще трое человек получили ранения, среди них было два подростка. Прокуратура округа приступила к проверке обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в городе Краснодар. Предварительно установлено, что водитель грузовика КамАЗ спровоцировал столкновение с двумя легковыми автомобилями, что привело к последующим столкновениям с другими участниками дорожного движения. В результате инцидента пострадал водитель одного из легковых автомобилей, двое пассажиров погибли на месте. Также скончался водитель другого транспортного средства. С места происшествия двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 14 и 10 лет были доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается необходимое лечение. Отдел полиции п. Калинино УМВД России по городу проводит процессуальную проверку по данному факту. Результаты проверки находятся под контролем прокуратуры округа.