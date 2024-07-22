Shot: пострадавшей от взрыва в ТЦ Апшеронска ампутировали стопу

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Пострадавшая при взрыве ТЦ доставлена вертолетом в Краснодар, она погружена в медикаментозную кому
Пострадавшая при взрыве ТЦ доставлена вертолетом в Краснодар, она погружена в медикаментозную кому Фото:

Одной из пострадавших от взрыва в ТЦ Апшеронска ампутировали стопу. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Пострадавшей от взрыва в Апшеронске заведующей аптекой ампутировали стопу», — заявил telegram-канал со ссылкой на источник. Там же отметили, что пострадавшую около часа назад доставили в Краснодар вертолетом санитарной авиации. Сейчас она находится в медикаментозной коме. 

Ранее в Краснодарском краю произошел взрыв в ТЦ города Апшеронска. Большая часть здания рухнула, передает "Царьград". По предварительным данным, пострадали 14 человек, четверо из них доставлены в больницу. СК РФ возбудил уголовное дело.

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Одной из пострадавших от взрыва в ТЦ Апшеронска ампутировали стопу. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Пострадавшей от взрыва в Апшеронске заведующей аптекой ампутировали стопу», — заявил telegram-канал со ссылкой на источник. Там же отметили, что пострадавшую около часа назад доставили в Краснодар вертолетом санитарной авиации. Сейчас она находится в медикаментозной коме.  Ранее в Краснодарском краю произошел взрыв в ТЦ города Апшеронска. Большая часть здания рухнула, передает "Царьград". По предварительным данным, пострадали 14 человек, четверо из них доставлены в больницу. СК РФ возбудил уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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