Shot: пострадавшей от взрыва в ТЦ Апшеронска ампутировали стопу

Одной из пострадавших от взрыва в ТЦ Апшеронска ампутировали стопу. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Пострадавшей от взрыва в Апшеронске заведующей аптекой ампутировали стопу», — заявил telegram-канал со ссылкой на источник. Там же отметили, что пострадавшую около часа назад доставили в Краснодар вертолетом санитарной авиации. Сейчас она находится в медикаментозной коме.
Ранее в Краснодарском краю произошел взрыв в ТЦ города Апшеронска. Большая часть здания рухнула, передает "Царьград". По предварительным данным, пострадали 14 человек, четверо из них доставлены в больницу. СК РФ возбудил уголовное дело.
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