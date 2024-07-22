По факту взрыва в ТЦ Апшеронска возбуждено уголовное дело

22 июля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбуждено из-за оказания небезопасных услуг, повлекших пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После взрыва в ТЦ Апшеронска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. «Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших пожар в торговых павильонах в Апшеронске», — сообщает СУ СКР в своем telegram-канале . Отмечается, что следователи находятся на месте ЧП. Ранее в ТЦ произошел взрыв газа. По предварительным данным, пострадали 14 человек, передает RT. Четверо из них доставлены в больницу. После взрыва часть торгового центра обрушилась. Сейчас следователи устанавливают причины происшествия. Все, что известно о ЧП, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После взрыва в ТЦ Апшеронска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. «Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших пожар в торговых павильонах в Апшеронске», — сообщает СУ СКР в своем telegram-канале. Отмечается, что следователи находятся на месте ЧП. Ранее в ТЦ произошел взрыв газа. По предварительным данным, пострадали 14 человек, передает RT. Четверо из них доставлены в больницу. После взрыва часть торгового центра обрушилась. Сейчас следователи устанавливают причины происшествия. Все, что известно о ЧП, — в материале URA.RU.