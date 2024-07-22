По факту взрыва в ТЦ Апшеронска возбуждено уголовное дело

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Мера пресечения Курпишеву Ивану и Штингеру Александру. Курган, уголовное дело, обвинитель, обвинение, бумага, судебное заседание, прокурор
Уголовное дело возбуждено из-за оказания небезопасных услуг, повлекших пожар Фото:

После взрыва в ТЦ Апшеронска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших пожар в торговых павильонах в Апшеронске», — сообщает СУ СКР в своем telegram-канале. Отмечается, что следователи находятся на месте ЧП.

Ранее в ТЦ произошел взрыв газа. По предварительным данным, пострадали 14 человек, передает RT. Четверо из них доставлены в больницу. После взрыва часть торгового центра обрушилась. Сейчас следователи устанавливают причины происшествия. Все, что известно о ЧП, — в материале URA.RU.

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После взрыва в ТЦ Апшеронска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. «Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших пожар в торговых павильонах в Апшеронске», — сообщает СУ СКР в своем telegram-канале. Отмечается, что следователи находятся на месте ЧП. Ранее в ТЦ произошел взрыв газа. По предварительным данным, пострадали 14 человек, передает RT. Четверо из них доставлены в больницу. После взрыва часть торгового центра обрушилась. Сейчас следователи устанавливают причины происшествия. Все, что известно о ЧП, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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