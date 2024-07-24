Запущенный из КНДР шар с мусором упал у офиса президента Южной Кореи

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Упавший воздушный шар с мусором оказался не зараженным или опасным
Упавший воздушный шар с мусором оказался не зараженным или опасным Фото:

На территорию президентского комплекса в Южной Корее приземлился воздушный шар с мусором, отправленный из Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщает «Ренхап».

«В среду на территории президентского комплекса приземлился отправленный Северной Кореей воздушный шар с мусором», — сообщило агентство со ссылкой на Службу безопасности президента. Там подчеркнули, что расследование не выявило заражения или опасности от упавшего объекта.

В начале месяца Республика Корея возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы КНДР. До этого учения были приостановлены шесть лет назад в соответствии с двусторонними соглашениями о снижении напряженности.

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На территорию президентского комплекса в Южной Корее приземлился воздушный шар с мусором, отправленный из Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщает «Ренхап». «В среду на территории президентского комплекса приземлился отправленный Северной Кореей воздушный шар с мусором», — сообщило агентство со ссылкой на Службу безопасности президента. Там подчеркнули, что расследование не выявило заражения или опасности от упавшего объекта. В начале месяца Республика Корея возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы КНДР. До этого учения были приостановлены шесть лет назад в соответствии с двусторонними соглашениями о снижении напряженности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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