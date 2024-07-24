Запущенный из КНДР шар с мусором упал у офиса президента Южной Кореи

На территорию президентского комплекса в Южной Корее приземлился воздушный шар с мусором, отправленный из Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщает «Ренхап».
«В среду на территории президентского комплекса приземлился отправленный Северной Кореей воздушный шар с мусором», — сообщило агентство со ссылкой на Службу безопасности президента. Там подчеркнули, что расследование не выявило заражения или опасности от упавшего объекта.
В начале месяца Республика Корея возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы КНДР. До этого учения были приостановлены шесть лет назад в соответствии с двусторонними соглашениями о снижении напряженности.
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