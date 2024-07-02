Республика Корея начала стрелять вблизи КНДР

Республика Корея возобновила артиллерийские учения вблизи границы с КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.
«Республика Корея возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы с КНДР», — говорится в материале агентства. Там добавили, что эти учения были приостановлены шесть лет назад в соответствии с двусторонними соглашениями о снижении напряженности.
По информации агентства, стрельбы начались на полигонах в провинциях Кенгидо и Канвондо. На учениях были задействованы самоходные артиллерийские установки K-9, заключили в материале.
Военное соглашение между КНДР и Южной Кореей, направленное на снижение напряженности, 3 июня было приостановлено по решению Сеула до восстановления доверия. Соглашение начало действовать в 2018 году и было направлено на предотвращение столкновений и прекращение враждебных действий, связанных со спорными островами в Желтом море. Северокорейские власти, в свою очередь, 1 июля запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря, но тип ракеты пока не установлен. Южнокорейские военные тщательно проанализировали полет снаряда, передает Life.
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