Республика Корея начала стрелять вблизи КНДР

Республика Корея возобновила стрельбы у границы с КНДР впервые за шесть лет
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Южная Корея проводит учебные стрельбы возле границы с КНДР
Южная Корея проводит учебные стрельбы возле границы с КНДР Фото:

Республика Корея возобновила артиллерийские учения вблизи границы с КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Республика Корея возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы с КНДР», — говорится в материале агентства. Там добавили, что эти учения были приостановлены шесть лет назад в соответствии с двусторонними соглашениями о снижении напряженности.

По информации агентства, стрельбы начались на полигонах в провинциях Кенгидо и Канвондо. На учениях были задействованы самоходные артиллерийские установки K-9, заключили в материале.

Военное соглашение между КНДР и Южной Кореей, направленное на снижение напряженности, 3 июня было приостановлено по решению Сеула до восстановления доверия. Соглашение начало действовать в 2018 году и было направлено на предотвращение столкновений и прекращение враждебных действий, связанных со спорными островами в Желтом море. Северокорейские власти, в свою очередь, 1 июля запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря, но тип ракеты пока не установлен. Южнокорейские военные тщательно проанализировали полет снаряда, передает Life

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Республика Корея возобновила артиллерийские учения вблизи границы с КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap . «Республика Корея возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы с КНДР», — говорится в материале агентства. Там добавили, что эти учения были приостановлены шесть лет назад в соответствии с двусторонними соглашениями о снижении напряженности. По информации агентства, стрельбы начались на полигонах в провинциях Кенгидо и Канвондо. На учениях были задействованы самоходные артиллерийские установки K-9, заключили в материале. Военное соглашение между КНДР и Южной Кореей, направленное на снижение напряженности, 3 июня было приостановлено по решению Сеула до восстановления доверия. Соглашение начало действовать в 2018 году и было направлено на предотвращение столкновений и прекращение враждебных действий, связанных со спорными островами в Желтом море. Северокорейские власти, в свою очередь, 1 июля запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря, но тип ракеты пока не установлен. Южнокорейские военные тщательно проанализировали полет снаряда, передает Life. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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