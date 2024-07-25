Небензя: западные инструкторы на Украине — законная цель ВС РФ

25 июля 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

США все больше вовлекаются в конфликт на Украине, заявил Василий Небензя Фото: Пресс-служба Совета Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные инструкторы, находящиеся на территории Украины, представляют собой законную цель для российской армии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. «Находящиеся на Украине западные инструкторы являются законной целью для российских военных», — приводит слова Небензи официальный аккаунт российского постпредства в ООН в соцсети Х. Он отметил, что Соединенные Штаты и другие западные страны все больше вовлекаются в конфликт на Украине из-за нежелания украинских граждан продолжать борьбу на фронте. Эти слова были озвучены в ходе заседания Совета безопасности ООН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что в ближайшее время будет завершено создание коалиции стран для отправки военных инструкторов на Украину. Он подчеркнул, что Париж хочет контролировать эскалацию конфликта и не воюет с Россией. Однако Германия не поддерживает инициативу Макрона о формировании такой коалиции в ЕС для помощи Украине. Минобороны РФ 23 июля опубликовало видео удара «Искандера-М» по наемникам в Дергачах Харьковской области, в результате которого уничтожено около 50 иностранных инструкторов, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные инструкторы, находящиеся на территории Украины, представляют собой законную цель для российской армии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. «Находящиеся на Украине западные инструкторы являются законной целью для российских военных», — приводит слова Небензи официальный аккаунт российского постпредства в ООН в соцсети Х. Он отметил, что Соединенные Штаты и другие западные страны все больше вовлекаются в конфликт на Украине из-за нежелания украинских граждан продолжать борьбу на фронте. Эти слова были озвучены в ходе заседания Совета безопасности ООН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что в ближайшее время будет завершено создание коалиции стран для отправки военных инструкторов на Украину. Он подчеркнул, что Париж хочет контролировать эскалацию конфликта и не воюет с Россией. Однако Германия не поддерживает инициативу Макрона о формировании такой коалиции в ЕС для помощи Украине. Минобороны РФ 23 июля опубликовало видео удара «Искандера-М» по наемникам в Дергачах Харьковской области, в результате которого уничтожено около 50 иностранных инструкторов, передает RT.