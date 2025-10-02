«Виктор, они хотят тебя»: журналисты в Копенгагене предпочли Орбана Туску

Премьер Польши прервал пресс-подход в Копенгагене из-за Орбана
Журналисты предпочитают задать вопрос Орбану, а не Туску
Журналисты предпочитают задать вопрос Орбану, а не Туску Фото:

Премьер-министр Польши Дональд Туск прервал свой подход к журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене из-за повышенного внимания прессы к венгерскому премьеру Виктору Орбану. Об этом сообщила служба вещания ЕС.

Причиной паузы стала просьба журналистов адресовать вопросы Орбану, находившемуся рядом с Туском у входа на переговорную площадку. Польский премьер сразу среагировал на ситуацию. «Виктор, они хотят тебя. Они хотят сделать наше совместное фото», — приводит слова Туска служба вещания ЕС.

Неформальный саммит проходит в столице Дании — Копенгагене — 1-2 октября. На нем встретились лидеры стран Евросоюза и Европейского политического сообщества. 

