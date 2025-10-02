«Виктор, они хотят тебя»: журналисты в Копенгагене предпочли Орбана Туску

Премьер-министр Польши Дональд Туск прервал свой подход к журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене из-за повышенного внимания прессы к венгерскому премьеру Виктору Орбану. Об этом сообщила служба вещания ЕС.
Причиной паузы стала просьба журналистов адресовать вопросы Орбану, находившемуся рядом с Туском у входа на переговорную площадку. Польский премьер сразу среагировал на ситуацию. «Виктор, они хотят тебя. Они хотят сделать наше совместное фото», — приводит слова Туска служба вещания ЕС.
Неформальный саммит проходит в столице Дании — Копенгагене — 1-2 октября. На нем встретились лидеры стран Евросоюза и Европейского политического сообщества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.