Дипломаты ЕС пожертвуют вечеринками из-за превышения бюджета

28 июля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Европейские дипломаты превысили бюджет, который им выделили на вечеринки, пишет FT Фото: Официальный сайт Европарламента Дипломаты Евросоюза будут вынуждены отказаться от планов путешествий и отменить вечеринки из-за значительного превышения выделенного на эти цели бюджета. Об этом пишет газета Financial Times. «Дипломатам ЕС приказано отказаться от планов путешествий, отменить вечеринки после того, как они значительно превысили свой бюджет в этом году», — говорится в материале. Там добавили, что Европейской службе внешних связей было сказано сэкономить 43 миллиона евро, что составляет почти 5% от запланированного бюджета, после того как были превышены согласованные лимиты расходов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дипломаты Евросоюза будут вынуждены отказаться от планов путешествий и отменить вечеринки из-за значительного превышения выделенного на эти цели бюджета. Об этом пишет газета Financial Times. «Дипломатам ЕС приказано отказаться от планов путешествий, отменить вечеринки после того, как они значительно превысили свой бюджет в этом году», — говорится в материале. Там добавили, что Европейской службе внешних связей было сказано сэкономить 43 миллиона евро, что составляет почти 5% от запланированного бюджета, после того как были превышены согласованные лимиты расходов.