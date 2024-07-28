Дипломаты ЕС пожертвуют вечеринками из-за превышения бюджета

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Европейские политики. stock, евросоюз, европарламент,  stock
Европейские дипломаты превысили бюджет, который им выделили на вечеринки, пишет FT Фото:

Дипломаты Евросоюза будут вынуждены отказаться от планов путешествий и отменить вечеринки из-за значительного превышения выделенного на эти цели бюджета. Об этом пишет газета Financial Times.

«Дипломатам ЕС приказано отказаться от планов путешествий, отменить вечеринки после того, как они значительно превысили свой бюджет в этом году», — говорится в материале. Там добавили, что Европейской службе внешних связей было сказано сэкономить 43 миллиона евро, что составляет почти 5% от запланированного бюджета, после того как были превышены согласованные лимиты расходов.

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Дипломаты Евросоюза будут вынуждены отказаться от планов путешествий и отменить вечеринки из-за значительного превышения выделенного на эти цели бюджета. Об этом пишет газета Financial Times. «Дипломатам ЕС приказано отказаться от планов путешествий, отменить вечеринки после того, как они значительно превысили свой бюджет в этом году», — говорится в материале. Там добавили, что Европейской службе внешних связей было сказано сэкономить 43 миллиона евро, что составляет почти 5% от запланированного бюджета, после того как были превышены согласованные лимиты расходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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