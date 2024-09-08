Бастрыкин взял под личный контроль массовое отравление на выборах в Петербурге

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Бастрыкин запросил доклад по делу о массовом отравлении в Санкт-Петербурге
Бастрыкин запросил доклад по делу о массовом отравлении в Санкт-Петербурге Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования массового отравления граждан на избирательных участках Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Следком РФ.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил <...> представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Следователями и сотрудниками Роскомнадзора проведен осмотр места происшествия, где производились готовые обеды. Уточняется, что было зафиксировано большое количество нарушений, вследствие чего деятельность предприятия временно остановлена.

Ранее сообщалось, что на избирательных участках Санкт-Петербурга произошло отравление, по меньшей мере, десяти человек. После СК возбудил уголовное дело по факту отравления.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования массового отравления граждан на избирательных участках Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Следком РФ. «Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил <...> представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Следователями и сотрудниками Роскомнадзора проведен осмотр места происшествия, где производились готовые обеды. Уточняется, что было зафиксировано большое количество нарушений, вследствие чего деятельность предприятия временно остановлена. Ранее сообщалось, что на избирательных участках Санкт-Петербурга произошло отравление, по меньшей мере, десяти человек. После СК возбудил уголовное дело по факту отравления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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