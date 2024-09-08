Бастрыкин взял под личный контроль массовое отравление на выборах в Петербурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования массового отравления граждан на избирательных участках Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Следком РФ.
«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил <...> представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Следователями и сотрудниками Роскомнадзора проведен осмотр места происшествия, где производились готовые обеды. Уточняется, что было зафиксировано большое количество нарушений, вследствие чего деятельность предприятия временно остановлена.
Ранее сообщалось, что на избирательных участках Санкт-Петербурга произошло отравление, по меньшей мере, десяти человек. После СК возбудил уголовное дело по факту отравления.
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