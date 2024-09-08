Под Петербургом рыбаки нашли в озере труп с гирей в рюкзаке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник
В рюкзаке погибшего нашли гирю и ключи Фото:

Около деревни Яльгелево Ленинградской области в озере нашли труп с гирей в рюкзаке. Об известных подробностях гибели сообщает 78.ru.

«В субботу около 18 часов на номер „02“ поступило сообщение о том, что около деревни Яльгелево рыбаками в озере обнаружено тело неизвестного с рюкзаком», — сообщает издание. Деревня находится под Санкт-Петербургом.

Полиция установила, что на погибшем была куртка синего цвета, черные брюки и туфли, а в найденном рюкзаке обнаружили гирю и ключи, отмечает 78.ru. По информации издания, труп направили в морг, чтобы выяснить причины смерти.

Ранее тюменские спасатели нашли тело утонувшего ребенка. Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) достали из Туры тело мальчика, утонувшего 28 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около деревни Яльгелево Ленинградской области в озере нашли труп с гирей в рюкзаке. Об известных подробностях гибели сообщает 78.ru. «В субботу около 18 часов на номер „02“ поступило сообщение о том, что около деревни Яльгелево рыбаками в озере обнаружено тело неизвестного с рюкзаком», — сообщает издание. Деревня находится под Санкт-Петербургом. Полиция установила, что на погибшем была куртка синего цвета, черные брюки и туфли, а в найденном рюкзаке обнаружили гирю и ключи, отмечает 78.ru. По информации издания, труп направили в морг, чтобы выяснить причины смерти. Ранее тюменские спасатели нашли тело утонувшего ребенка. Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) достали из Туры тело мальчика, утонувшего 28 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...