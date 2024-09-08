Под Петербургом рыбаки нашли в озере труп с гирей в рюкзаке

Около деревни Яльгелево Ленинградской области в озере нашли труп с гирей в рюкзаке. Об известных подробностях гибели сообщает 78.ru.
«В субботу около 18 часов на номер „02“ поступило сообщение о том, что около деревни Яльгелево рыбаками в озере обнаружено тело неизвестного с рюкзаком», — сообщает издание. Деревня находится под Санкт-Петербургом.
Полиция установила, что на погибшем была куртка синего цвета, черные брюки и туфли, а в найденном рюкзаке обнаружили гирю и ключи, отмечает 78.ru. По информации издания, труп направили в морг, чтобы выяснить причины смерти.
Ранее тюменские спасатели нашли тело утонувшего ребенка. Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) достали из Туры тело мальчика, утонувшего 28 августа.
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