«Три дня под обстрелом»: морпехи ВС РФ взяли в плен семь бойцов ВСУ под Курском

Военкор Коц: три морпеха РФ взяли в плен семь бойцов ВСУ в Курской области
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Морпехи ВС РФ трое суток провели в убежище с украинскими пленными
Морпехи ВС РФ трое суток провели в убежище с украинскими пленными Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Трое морских пехотинцев Вооруженных сил РФ взяли в плен семерых украинских военнослужащих в Курской области и обеспечили их вывод из зоны, которая отстреливалась Вооруженными силами Украины. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

«Трое морпехов 810 бригады Черноморского флота обыскали оппонентов, вывели, связали руки, поговорили, завели назад», — рассказал Коц в интервью «Комсомольской правде». Практически сразу их засекли дроны ВСУ и начали обстреливать село, в котором они находились. В итоге российским военнослужащим пришлось остаться в укрытии на двое суток вместе с пленными.

По словам украинского военнопленного русские делились с ними едой и водой, оказывали первую медицинскую помощь. По окончании обстрелов, на третий день, морпехи вывели их в точку эвакуации в соседнем селе. Один из боевиков ВСУ заявил, что не хочет возвращаться на Украину.

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Трое морских пехотинцев Вооруженных сил РФ взяли в плен семерых украинских военнослужащих в Курской области и обеспечили их вывод из зоны, которая отстреливалась Вооруженными силами Украины. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц. «Трое морпехов 810 бригады Черноморского флота обыскали оппонентов, вывели, связали руки, поговорили, завели назад», — рассказал Коц в интервью «Комсомольской правде». Практически сразу их засекли дроны ВСУ и начали обстреливать село, в котором они находились. В итоге российским военнослужащим пришлось остаться в укрытии на двое суток вместе с пленными. По словам украинского военнопленного русские делились с ними едой и водой, оказывали первую медицинскую помощь. По окончании обстрелов, на третий день, морпехи вывели их в точку эвакуации в соседнем селе. Один из боевиков ВСУ заявил, что не хочет возвращаться на Украину.
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