Ветеринар предупредила об опасности специальных лакомств для животных

Ветеринар-диетолог Корочева: лакомства для дрессировки вызывают у собак болезни

08 сентября 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Белые лакомства для дрессировки могут содержать формальдегид и хлор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лакомства для дрессировки вредны для организма собак и вызывают у животных болезни. Об этом сообщила ветеринарный врач-диетолог Любовь Корочева. «Белые лакомства небезопасны. Туда только чего не добавляют, вплоть до формальдегида и хлора. А делается это для того, чтобы люди, смотря на белое, покупали белое, потому что этот цвет ассоциируется с чистым и красивым», — сообщила Корочева в интервью радио Sputnik . Употребление таких лакомств может вызвать отравление у животного. Они особенно опасны для собак с больным кишечником и желудком, подчеркивает ветеринар. Корочева советует давать питомцам угощения натуральных цветов и без резкого запаха. По ее словам, заменить специальные лакомства во время дрессировки можно на постное отварное мясо. Если же собака отказывается от него, то привычное лакомство нужно давать ей небольшими количествами, буквально крошку, отмечает Корочева. Ранее стало известно, что в осенью 2024 года в Тюменской области компания «Исток» запустит производство корма для собак. Корм будут производить из продуктов убоя и переработки крупнорогатого скота, сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лакомства для дрессировки вредны для организма собак и вызывают у животных болезни. Об этом сообщила ветеринарный врач-диетолог Любовь Корочева. «Белые лакомства небезопасны. Туда только чего не добавляют, вплоть до формальдегида и хлора. А делается это для того, чтобы люди, смотря на белое, покупали белое, потому что этот цвет ассоциируется с чистым и красивым», — сообщила Корочева в интервью радио Sputnik. Употребление таких лакомств может вызвать отравление у животного. Они особенно опасны для собак с больным кишечником и желудком, подчеркивает ветеринар. Корочева советует давать питомцам угощения натуральных цветов и без резкого запаха. По ее словам, заменить специальные лакомства во время дрессировки можно на постное отварное мясо. Если же собака отказывается от него, то привычное лакомство нужно давать ей небольшими количествами, буквально крошку, отмечает Корочева. Ранее стало известно, что в осенью 2024 года в Тюменской области компания «Исток» запустит производство корма для собак. Корм будут производить из продуктов убоя и переработки крупнорогатого скота, сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса.