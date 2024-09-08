Следствие готовится объявить Моргенштерна* в розыск

Следствие готовится объявить известного российского репера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в розыск. Об этом сообщило ГСУ СК России по Москве.
«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — пишет ГСУ в своем telegram-канале.
Прокуратурой Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Моргенштерна. Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах, отмечает ГСУ СК России по Москве. По словам прокуратуры Москвы, Моргенштерн распространял материалы без указания того, что они созданы иностранным агентом.
Ранее в прокуратуре Москве подтвердили уголовное дело против известного российского репера Алишера Моргенштерна. За это правонарушение исполнителю грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
*Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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