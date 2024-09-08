На автопредприятии в Киеве произошел взрыв

Под завалами могут находиться люди (фото из архива)
На автотранспортном предприятии в Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«На территории АТП взрыв неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание», — написал Кличко в telegram-канале. По словам мэра Киева, ЧП произошло в Голосеевском районе. Под завалами обрушившегося здания могут находиться люди.
Кличко сообщил, что пожара на месте ЧП нет. Оперативные службы уже приступили к разбору завалов.
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