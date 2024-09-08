На автопредприятии в Киеве произошел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв газового баллона в гаражах около города Троицка Челябинской области. Архивное фото, январь 2008, мчс, руины, последствия взрыва газа
Под завалами могут находиться люди (фото из архива) Фото:

На автотранспортном предприятии в Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«На территории АТП взрыв неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание», — написал Кличко в telegram-канале. По словам мэра Киева, ЧП произошло в Голосеевском районе. Под завалами обрушившегося здания могут находиться люди.

Кличко сообщил, что пожара на месте ЧП нет. Оперативные службы уже приступили к разбору завалов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На автотранспортном предприятии в Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. «На территории АТП взрыв неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание», — написал Кличко в telegram-канале. По словам мэра Киева, ЧП произошло в Голосеевском районе. Под завалами обрушившегося здания могут находиться люди. Кличко сообщил, что пожара на месте ЧП нет. Оперативные службы уже приступили к разбору завалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...