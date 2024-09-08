Происшествия На автопредприятии в Киеве произошел взрыв 08 сентября 2024 в 12:42 Размер текста - 17 + Под завалами могут находиться люди (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На автотранспортном предприятии в Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. «На территории АТП взрыв неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание», — написал Кличко в telegram-канале. По словам мэра Киева, ЧП произошло в Голосеевском районе. Под завалами обрушившегося здания могут находиться люди. Кличко сообщил, что пожара на месте ЧП нет. Оперативные службы уже приступили к разбору завалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На автотранспортном предприятии в Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. «На территории АТП взрыв неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание», — написал Кличко в telegram-канале. По словам мэра Киева, ЧП произошло в Голосеевском районе. Под завалами обрушившегося здания могут находиться люди. Кличко сообщил, что пожара на месте ЧП нет. Оперативные службы уже приступили к разбору завалов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям