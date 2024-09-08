Армия и оружие ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области 08 сентября 2024 в 14:09 Размер текста - 17 + Мины самоподорвались через четыре дня (фото из архива) Фото: Лариса Рычкова © URA.RU Поселок Нижний Мордок в Курской области был дистанционно заминирован боевиками ВСУ. Для этого использовались мины иностранного производства, рассказал командир подразделения 14-го армейского корпуса с позывным «Лазарь». «Заминировали дистанционно весь поселок. Использовали противотанковые немецкие мины», — рассказал военнослужащий РИА Новости. Эти мины автоматически самоподорвались через четыре дня. Люди не пострадали, но погиб домашний скот — лошади и бараны, отметил «Лазарь». Новость по теме Десятки тысяч потерь и расстрел военных: что произошло под Курском за месяц после вторжения ВСУ. Карта Украинские войска вторглись на территорию России в Курской области утром 6 августа. В нападении участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. За минувшие сутки, 8 сентября, ВСУ потеряли на этом направлении 510 военных и 19 единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Поселок Нижний Мордок в Курской области был дистанционно заминирован боевиками ВСУ. Для этого использовались мины иностранного производства, рассказал командир подразделения 14-го армейского корпуса с позывным «Лазарь». «Заминировали дистанционно весь поселок. Использовали противотанковые немецкие мины», — рассказал военнослужащий РИА Новости. Эти мины автоматически самоподорвались через четыре дня. Люди не пострадали, но погиб домашний скот — лошади и бараны, отметил «Лазарь». Украинские войска вторглись на территорию России в Курской области утром 6 августа. В нападении участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. За минувшие сутки, 8 сентября, ВСУ потеряли на этом направлении 510 военных и 19 единиц техники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям