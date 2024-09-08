ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области

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Тюмень Недрастрой и минобороны, мина противотанковая
Мины самоподорвались через четыре дня (фото из архива) Фото:

Поселок Нижний Мордок в Курской области был дистанционно заминирован боевиками ВСУ. Для этого использовались мины иностранного производства, рассказал командир подразделения 14-го армейского корпуса с позывным «Лазарь».

«Заминировали дистанционно весь поселок. Использовали противотанковые немецкие мины», — рассказал военнослужащий РИА Новости. Эти мины автоматически самоподорвались через четыре дня. Люди не пострадали, но погиб домашний скот — лошади и бараны, отметил «Лазарь».

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Украинские войска вторглись на территорию России в Курской области утром 6 августа. В нападении участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. За минувшие сутки, 8 сентября, ВСУ потеряли на этом направлении 510 военных и 19 единиц техники.

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Поселок Нижний Мордок в Курской области был дистанционно заминирован боевиками ВСУ. Для этого использовались мины иностранного производства, рассказал командир подразделения 14-го армейского корпуса с позывным «Лазарь». «Заминировали дистанционно весь поселок. Использовали противотанковые немецкие мины», — рассказал военнослужащий РИА Новости. Эти мины автоматически самоподорвались через четыре дня. Люди не пострадали, но погиб домашний скот — лошади и бараны, отметил «Лазарь». Украинские войска вторглись на территорию России в Курской области утром 6 августа. В нападении участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. За минувшие сутки, 8 сентября, ВСУ потеряли на этом направлении 510 военных и 19 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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