Бастрыкин написал песню про Великую Отечественною войну

Бастрыкин написал песню "Подвиг комбата" о Великой Отечественной войне
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин написал песню, посвященную Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.
«А. Бастрыкин. Подвиг комбата», — говорится в подписи к видео, которое опубликовано в telegram-канале Информцентра. Как уточняется в посте, автором слов является сам Бастрыкин, а исполнена она с помощью нейросетей.
В песне поется о подвигах солдат и жертвах, которые были принесены ради мира. Она сопровождается видеорядом с использованием архивных записей документальных фильмов и записей телепередач о ВОВ.
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