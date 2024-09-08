Бастрыкин написал песню про Великую Отечественною войну

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Бастрыкин написал песню "Подвиг комбата" о Великой Отечественной войне
Бастрыкин написал песню "Подвиг комбата" о Великой Отечественной войне Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин написал песню, посвященную Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

«А. Бастрыкин. Подвиг комбата», — говорится в подписи к видео, которое опубликовано в telegram-канале Информцентра. Как уточняется в посте, автором слов является сам Бастрыкин, а исполнена она с помощью нейросетей.

В песне поется о подвигах солдат и жертвах, которые были принесены ради мира. Она сопровождается видеорядом с использованием архивных записей документальных фильмов и записей телепередач о ВОВ.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин написал песню, посвященную Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ. «А. Бастрыкин. Подвиг комбата», — говорится в подписи к видео, которое опубликовано в telegram-канале Информцентра. Как уточняется в посте, автором слов является сам Бастрыкин, а исполнена она с помощью нейросетей. В песне поется о подвигах солдат и жертвах, которые были принесены ради мира. Она сопровождается видеорядом с использованием архивных записей документальных фильмов и записей телепередач о ВОВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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