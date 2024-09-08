Экс-министр энергетики РФ избирается в Госдуму при рекордно низкой явке

Единственная в стране кампания, где при поддержке ЕР и КПРФ на довыборы в Госдуму выдвигается единый кандидат, не заинтересовала избирателей Хакасии. Экс-министр энергетики Николай Шульгинов избирается при рекордно низкой явке: показатель на 10:00 (8 сентября) составляет 17,6%. Явка в Ростовской и Брянской областях, где также в Госдуму избираются экс-министры, только по итогам второго дня голосования составила 33,6% и 41,4%.
Явка на этих выборах низкая и по меркам Хакасии. В 2021 году на выборах в Госдуму проголосовали более 37%. На выборах губернатора в 2018 году — 45%, в 2023 — 40%.
«Избирательная кампания была удивительно и беспрецедентно спокойная. Конкуренции нет. Все понимают, что фаворит только один, он поддержан двумя партиями. Остальные полностью отсутствовали в медийном поле. Нет в этой кампании эмоциональной составляющей. Страсти не кипели. До граждан довели, что Шульгинов — серьезный человек, хороший лоббист. Это дело приняли, усвоили. Придут только те, кто всегда ходит», — комментирует агентству журналист и политобозреватель из Хакасии Александр Бортников.
Явные фавориты выборов также изначально были в Ростовской и Брянской областях, где кампании в Госдуму вели бывший вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко и экс-министр спорта Олег Матыцин. При этом там явка намного выше. Представитель Российской ассоциации политконсультантов в Сибири Игорь Кузнецов связывает это с фактором СВО.
«Чем ближе к границе, тем люди идут на выборы активнее. Есть прямая связь, люди замотивированы выразить свою гражданскую позицию. А низкая явка в Хакасии связана даже не с отсутствием яркости кампании, а с тем, что ее исход всем более или менее понятен», — полагает эксперт.
Источник агентства, близкий к истеблишменту региона, сообщает, что цели обеспечить высокую явку в Хакасии изначально не ставилось. Основная задача — это победа Шульгинова с хорошим процентом. А высокая явка, напротив, нередко портит результат основного кандидата.
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