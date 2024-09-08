Уволенные украинские министры нашли работу в офисе Зеленского

В офисе президента Украины Владимира Зеленского произошли новые перестановки. Ирина Верещук назначена на пост заместителя председателя ОП. Об этом сообщается на официальном сайте Зеленского.
«Виктор Микита и Ирина верещук назначены заместителями председателя ОП», — говорится в опубликованном указе. Александр Камышин стал внештатным советником Зеленского по стратегическим вопросам, а Дмитрий Литвин — советником по вопросам коммуникаций.
Ранее Зеленский объяснил с чем связаны перестановки в его офисе. Он объяснил, что необходимо усиление на некоторых направлениях в правительстве, в том числе и внутренней политики. На данный момент на Украине идет подготовка к предстоящей зиме.
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