В результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В селе Никольское Белгородского района произошел крупный пожар после атаки ВСУ. Об этом сообщил Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
«В результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар, вследствие чего произошло обрушение кровли по всей площади», — написал Гладков. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает Губернатор. По его словам, на месте происшествия работают службы
Пожар возник из-за повторной атаки ВСУ
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