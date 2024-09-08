В белгородском селе после атаки ВСУ возник крупный пожар. Фото

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В результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар Фото:
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В селе Никольское Белгородского района произошел крупный пожар после атаки ВСУ. Об этом сообщил Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

«В результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар, вследствие чего произошло обрушение кровли по всей площади», — написал Гладков. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает Губернатор. По его словам, на месте происшествия работают службы

Пожар возник из-за повторной атаки ВСУ
Пожар возник из-за повторной атаки ВСУ
Фото:

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В селе Никольское Белгородского района произошел крупный пожар после атаки ВСУ. Об этом сообщил Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. «В результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар, вследствие чего произошло обрушение кровли по всей площади», — написал Гладков. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает Губернатор. По его словам, на месте происшествия работают службы
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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