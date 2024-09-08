Как правильно венчаться: выбор церкви, даты и нарядов

08 сентября 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

В христианстве обряд венчания символизирует союз Христа и Церкви Фото: Eugeniy Azmetiev/Russian Look/Globallookpress Венчание — это священный обряд, во время которого мужчина и женщина обручаются и утверждают свой союз перед Богом. Для верующих христиан оно являлется одним из самых важных событий в жизни. О том, как правильно выбрать церковь, дату и платье для венчания — в материале URA.RU. Что значит венчание в Православной церкви В христианстве обряд венчания символизирует союз Христа и Церкви, сообщает Life.ru . Муж становится главой семьи, как Христос — главой Церкви. Жена, в свою очередь, помощницей мужа, как Церковь поддерживает Христа. Такой союз считается священным и неприкосновенным. Как проходит обряд венчания Сначала молодожены обручаются — три раза обмениваются кольцами, надевая их на безымянный палец, отмечает Life.ru. После этого батюшка заводит их в церковь. Там молодоженам нужно взять в руки по свече и держать ее с преклоненной головой. Батюшка читает молитвы, а после этого муж и жена должны выпить три глотка вина. Священник накрывает их руки епитрахилью (длинной лентой, огибающей шею и концами спускающейся на грудь — прим. URA.RU) и три раза обводит вокруг аналоя (столика для икон и книг — прим. URA.RU). Потом батюшка спрашивает у каждого из брачующихся, хочет ли он взять в жены (выйти замуж за) этого человека. В конце молодоженам надевают на головы венец. В финале венчания молодоженам неадевают венец, символизирующий общий путь брачующихся в Царствие Божие Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Как выбрать церковь для венчания Как пишет Life.ru, конкретных правил для выбора церкви нет. Нужно отдавать предпочтение тому месту, где молодожены чувствуют себя спокойно и комфортно, а батюшка внушает доверие. Важно заранее познакомиться со священником, а также узнать об особенностях обряда венчания именно в этой церкви. При выборе церкви важно обращать внимание на состояние молодоженов в этом месте Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Когда лучше венчаться Здесь так же, как и с церковью, нет определенных правил, однако очень важно, чтобы день венчания не приходился на пост, отмечает Life.ru. Для весеннего сезона лучшим будет первое воскресенье после Пасхи, летом — период между Петровым и Успенским постом. Осенью следует выбрать день после праздника Покрова Пресвятой Богородицы, а зимой — дату от Крещения Господня до начала Великого поста. Важно, чтобы дата венчания не приходилась на пост Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Какое платье выбрать для венчания Для этого торжественного события подойдет длинное белое платье. Не стоит надевать обтягивающий или откровенный наряд, пишет Life.ru. Лучше отдать предпочтение светлым цветам, а именно белому, так как он является символом чистоты и невинности. Обычно на венчание и на регистрацию брака надевают одно и то же платье Фото: Данила Шостак/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Венчание — это священный обряд, во время которого мужчина и женщина обручаются и утверждают свой союз перед Богом. Для верующих христиан оно являлется одним из самых важных событий в жизни. О том, как правильно выбрать церковь, дату и платье для венчания — в материале URA.RU. В христианстве обряд венчания символизирует союз Христа и Церкви, сообщает Life.ru. Муж становится главой семьи, как Христос — главой Церкви. Жена, в свою очередь, помощницей мужа, как Церковь поддерживает Христа. Такой союз считается священным и неприкосновенным. Сначала молодожены обручаются — три раза обмениваются кольцами, надевая их на безымянный палец, отмечает Life.ru. После этого батюшка заводит их в церковь. Там молодоженам нужно взять в руки по свече и держать ее с преклоненной головой. Батюшка читает молитвы, а после этого муж и жена должны выпить три глотка вина. Священник накрывает их руки епитрахилью (длинной лентой, огибающей шею и концами спускающейся на грудь — прим. URA.RU) и три раза обводит вокруг аналоя (столика для икон и книг — прим. URA.RU). Потом батюшка спрашивает у каждого из брачующихся, хочет ли он взять в жены (выйти замуж за) этого человека. В конце молодоженам надевают на головы венец. Как пишет Life.ru, конкретных правил для выбора церкви нет. Нужно отдавать предпочтение тому месту, где молодожены чувствуют себя спокойно и комфортно, а батюшка внушает доверие. Важно заранее познакомиться со священником, а также узнать об особенностях обряда венчания именно в этой церкви. Здесь так же, как и с церковью, нет определенных правил, однако очень важно, чтобы день венчания не приходился на пост, отмечает Life.ru. Для весеннего сезона лучшим будет первое воскресенье после Пасхи, летом — период между Петровым и Успенским постом. Осенью следует выбрать день после праздника Покрова Пресвятой Богородицы, а зимой — дату от Крещения Господня до начала Великого поста. Для этого торжественного события подойдет длинное белое платье. Не стоит надевать обтягивающий или откровенный наряд, пишет Life.ru. Лучше отдать предпочтение светлым цветам, а именно белому, так как он является символом чистоты и невинности.