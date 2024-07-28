Во Франции глава МВД получил письмо с чумой

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Екатеринбургский магистральный сортировочный центр Почты России. Екатеринбург, почта, письма, посылки, сортировочный центр
Письмо с чумой перехватили на сортировочном пункте Фото:

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен получил письмо, в котором обнаружили следы чумы. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Письмо, которое перехватили в сортировочном центре, содержало расистские оскорбления и черный порошок. «Подразделение полиции по ядерному, радиологическому, биологическому, химическому и взрывчатому веществам (ХБРЯ-Е) полиции проверило обнаруженный внутри порошок: тесты показали небольшой положительный результат на чуму», — говорится в материале.

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен получил письмо, в котором обнаружили следы чумы. Об этом сообщает газета Le Parisien. Письмо, которое перехватили в сортировочном центре, содержало расистские оскорбления и черный порошок. «Подразделение полиции по ядерному, радиологическому, биологическому, химическому и взрывчатому веществам (ХБРЯ-Е) полиции проверило обнаруженный внутри порошок: тесты показали небольшой положительный результат на чуму», — говорится в материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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