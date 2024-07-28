Во Франции глава МВД получил письмо с чумой

Письмо с чумой перехватили на сортировочном пункте
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен получил письмо, в котором обнаружили следы чумы. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Письмо, которое перехватили в сортировочном центре, содержало расистские оскорбления и черный порошок. «Подразделение полиции по ядерному, радиологическому, биологическому, химическому и взрывчатому веществам (ХБРЯ-Е) полиции проверило обнаруженный внутри порошок: тесты показали небольшой положительный результат на чуму», —
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