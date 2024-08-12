12 августа 2024

Парень, устроивший резню в Турции, записывал видео нападения от первого лица

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Нападавший на посетителей мечети снимал происходящее на видеокамеру
Нападавший на посетителей мечети снимал происходящее на видеокамеру Фото:

Молодой человек, напавший с топором и ножом на людей во дворе мечети в Турции, снимал резню на камеру. Об этом сообщили турецкие СМИ.

«Мужчина напал с ножом на людей, сидевших в чайном саду около мечети Эскишехир-Тепебаши в Турции. Во время атаки он ранил семь человек и убил одного. Нападение он снимал на камеру Go Pro», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на СМИ Турции.

Ранее во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши неизвестный, одетый в нацистскую символику, устроил резню. Подозреваемый Арда К. пытался скрыться, но был задержан силами полиции.

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Молодой человек, напавший с топором и ножом на людей во дворе мечети в Турции, снимал резню на камеру. Об этом сообщили турецкие СМИ. «Мужчина напал с ножом на людей, сидевших в чайном саду около мечети Эскишехир-Тепебаши в Турции. Во время атаки он ранил семь человек и убил одного. Нападение он снимал на камеру Go Pro», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на СМИ Турции. Ранее во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши неизвестный, одетый в нацистскую символику, устроил резню. Подозреваемый Арда К. пытался скрыться, но был задержан силами полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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