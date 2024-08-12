Парень, устроивший резню в Турции, записывал видео нападения от первого лица

Нападавший на посетителей мечети снимал происходящее на видеокамеру
Молодой человек, напавший с топором и ножом на людей во дворе мечети в Турции, снимал резню на камеру. Об этом сообщили турецкие СМИ.
«Мужчина напал с ножом на людей, сидевших в чайном саду около мечети Эскишехир-Тепебаши в Турции. Во время атаки он ранил семь человек и убил одного. Нападение он снимал на камеру Go Pro», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на СМИ Турции.
Ранее во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши неизвестный, одетый в нацистскую символику, устроил резню. Подозреваемый Арда К. пытался скрыться, но был задержан силами полиции.
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