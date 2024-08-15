Российские военные перехватили ВСУ у семи населенных пунктов в Курской области

Российские военные об успешно отразили попытки наступления Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что ВС РФ удалось ликвидировать живую силу противника в семи районах пострадавшего региона.
«Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что российские военные перехватили ВСУ в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.
Российские военные также не дали возможности украинским военным прорваться на территорию Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки. Помимо этого, отражена атака артерии противника в направлении Кремяного.
Согласно информации Минобороны РФ, ВСУ понесли значительные потери: до 340 военнослужащих, 19 единиц бронетехники, включая пять боевых машин пехоты Bradley, а также полевую артиллерию и установки РСЗО. Также был восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец.
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