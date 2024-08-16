16 августа 2024

В челябинской квартире с детьми рухнул потолок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное жилье по ул. Дзержинского. Курган, аварийный дом, аварийное жилье, ул дзержинского, дыра в потолке
Глыбы штукатурки могли покалечить детей Фото:

В Миньяре (Челябинская область) в квартире жилого дома, где проживают дети, рухнул потолок. Хозяева квартиры винят в произошедшем коммунальные службы.

«Сегодня полпотолка обвалилось, дома были дети. Слава Богу — на них не упало. Я сама сплю в этой комнате, хорошо, что потолок обвалился не ночью. Вот так у нас работает ЖКХ», — написала жительница группе в «Подслушано. Миньяр» в социальной сети в «ВКонтакте».

Женщина отметила, что это уже второй случай обвала потолка в ее квартире. После первого обвала ей пообещали перестелить на чердаке доски, но спустя три недели коммунальщики так и не приступили к обещанным работам. URA.RU направило запрос в администрацию Миньяра, ответ ожидается.

По словам хозяйки квартиры, потолок мог рухнуть из-за прохудившейся крыши
По словам хозяйки квартиры, потолок мог рухнуть из-за прохудившейся крыши
Фото:

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В Миньяре (Челябинская область) в квартире жилого дома, где проживают дети, рухнул потолок. Хозяева квартиры винят в произошедшем коммунальные службы. «Сегодня полпотолка обвалилось, дома были дети. Слава Богу — на них не упало. Я сама сплю в этой комнате, хорошо, что потолок обвалился не ночью. Вот так у нас работает ЖКХ», — написала жительница группе в «Подслушано. Миньяр» в социальной сети в «ВКонтакте». Женщина отметила, что это уже второй случай обвала потолка в ее квартире. После первого обвала ей пообещали перестелить на чердаке доски, но спустя три недели коммунальщики так и не приступили к обещанным работам. URA.RU направило запрос в администрацию Миньяра, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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