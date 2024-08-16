В Миньяре (Челябинская область) в квартире жилого дома, где проживают дети, рухнул потолок. Хозяева квартиры винят в произошедшем коммунальные службы.
«Сегодня полпотолка обвалилось, дома были дети. Слава Богу — на них не упало. Я сама сплю в этой комнате, хорошо, что потолок обвалился не ночью. Вот так у нас работает ЖКХ», — написала жительница группе в «Подслушано. Миньяр» в социальной сети в «ВКонтакте».
Женщина отметила, что это уже второй случай обвала потолка в ее квартире. После первого обвала ей пообещали перестелить на чердаке доски, но спустя три недели коммунальщики так и не приступили к обещанным работам. URA.RU направило запрос в администрацию Миньяра, ответ ожидается.
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