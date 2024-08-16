В челябинской квартире с детьми рухнул потолок. Фото

17 августа 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Глыбы штукатурки могли покалечить детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Миньяре (Челябинская область) в квартире жилого дома, где проживают дети, рухнул потолок. Хозяева квартиры винят в произошедшем коммунальные службы. «Сегодня полпотолка обвалилось, дома были дети. Слава Богу — на них не упало. Я сама сплю в этой комнате, хорошо, что потолок обвалился не ночью. Вот так у нас работает ЖКХ», — написала жительница группе в «Подслушано. Миньяр» в социальной сети в «ВКонтакте». Женщина отметила, что это уже второй случай обвала потолка в ее квартире. После первого обвала ей пообещали перестелить на чердаке доски, но спустя три недели коммунальщики так и не приступили к обещанным работам. URA.RU направило запрос в администрацию Миньяра, ответ ожидается. По словам хозяйки квартиры, потолок мог рухнуть из-за прохудившейся крыши паблик «Подслушано Миньяр», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миньяре (Челябинская область) в квартире жилого дома, где проживают дети, рухнул потолок. Хозяева квартиры винят в произошедшем коммунальные службы. «Сегодня полпотолка обвалилось, дома были дети. Слава Богу — на них не упало. Я сама сплю в этой комнате, хорошо, что потолок обвалился не ночью. Вот так у нас работает ЖКХ», — написала жительница группе в «Подслушано. Миньяр» в социальной сети в «ВКонтакте». Женщина отметила, что это уже второй случай обвала потолка в ее квартире. После первого обвала ей пообещали перестелить на чердаке доски, но спустя три недели коммунальщики так и не приступили к обещанным работам. URA.RU направило запрос в администрацию Миньяра, ответ ожидается.