В Курской области уничтожили солдата ВСУ, вооруженного мечом

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Вооруженного мечом боевика ВСУ взорвали в Курской области
Вооруженного мечом боевика ВСУ взорвали в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области был ликвидирован украинский военный, который был вооружен мечом. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Украинский оккупант с мечом бродил по русской земле и был замечен нашими разведчиками», — говорится в публикации канала. Уточняется, что российские военные нашли постройку, в которой прятался боец ВСУ и нанесли удар по ней.

На видеозаписи опубликованной «РВ» запечатлен момент, когда военнослужащий ВСУ, держа в руках длинный клинок, перемещается через населенный пункт. Далее в объектив камеры попадает момент, когда ракета поражает здание, в которое только что вошел украинский солдат. Изображение демонстрирует, что удар был точным: виден взрыв, летящие в разные стороны осколки и столбы черного дыма, поднимающиеся в воздух.

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В Курской области был ликвидирован украинский военный, который был вооружен мечом. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». «Украинский оккупант с мечом бродил по русской земле и был замечен нашими разведчиками», — говорится в публикации канала. Уточняется, что российские военные нашли постройку, в которой прятался боец ВСУ и нанесли удар по ней. На видеозаписи опубликованной «РВ» запечатлен момент, когда военнослужащий ВСУ, держа в руках длинный клинок, перемещается через населенный пункт. Далее в объектив камеры попадает момент, когда ракета поражает здание, в которое только что вошел украинский солдат. Изображение демонстрирует, что удар был точным: виден взрыв, летящие в разные стороны осколки и столбы черного дыма, поднимающиеся в воздух.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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