В Курской области был ликвидирован украинский военный, который был вооружен мечом. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
«Украинский оккупант с мечом бродил по русской земле и был замечен нашими разведчиками», — говорится в публикации канала. Уточняется, что российские военные нашли постройку, в которой прятался боец ВСУ и нанесли удар по ней.
На видеозаписи опубликованной «РВ» запечатлен момент, когда военнослужащий ВСУ, держа в руках длинный клинок, перемещается через населенный пункт. Далее в объектив камеры попадает момент, когда ракета поражает здание, в которое только что вошел украинский солдат. Изображение демонстрирует, что удар был точным: виден взрыв, летящие в разные стороны осколки и столбы черного дыма, поднимающиеся в воздух.
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