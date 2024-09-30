В Магнитогорск зашла новая федеральная торговая сеть

В Магнитогорске Челябинской области 14 октября откроется третий эконом-магазин «Чижик». Об этом сообщают на официальном сайте магазина.
«Открытие 14 октября! Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, 50. Режим работы с 9:00 до 21:00», — говорится в сообщении.
Согласно сервису «Яндекс Карты», в Магнитогорске уже открыты два сетевых магазина. Как сообщается на официальном сайте сети «Чижик», причиной низких цен является отказ от наценок, которые связаны с ремонтом и излишне большими площадками. Также компания не тратит средства на знаменитостей в рекламе. Низкая цена продуктов обусловлена сокращением ассортимента до самых востребованных товаров и минимальным количеством персонала.
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