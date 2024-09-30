В Магнитогорск зашла новая федеральная торговая сеть

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Третий эконом-магазин в Магнитогорске откроется в октябре
Третий эконом-магазин в Магнитогорске откроется в октябре Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 14 октября откроется третий эконом-магазин «Чижик». Об этом сообщают на официальном сайте магазина.

«Открытие 14 октября! Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, 50. Режим работы с 9:00 до 21:00», — говорится в сообщении.

Согласно сервису «Яндекс Карты», в Магнитогорске уже открыты два сетевых магазина. Как сообщается на официальном сайте сети «Чижик», причиной низких цен является отказ от наценок, которые связаны с ремонтом и излишне большими площадками. Также компания не тратит средства на знаменитостей в рекламе. Низкая цена продуктов обусловлена сокращением ассортимента до самых востребованных товаров и минимальным количеством персонала.

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В Магнитогорске Челябинской области 14 октября откроется третий эконом-магазин «Чижик». Об этом сообщают на официальном сайте магазина. «Открытие 14 октября! Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, 50. Режим работы с 9:00 до 21:00», — говорится в сообщении. Согласно сервису «Яндекс Карты», в Магнитогорске уже открыты два сетевых магазина. Как сообщается на официальном сайте сети «Чижик», причиной низких цен является отказ от наценок, которые связаны с ремонтом и излишне большими площадками. Также компания не тратит средства на знаменитостей в рекламе. Низкая цена продуктов обусловлена сокращением ассортимента до самых востребованных товаров и минимальным количеством персонала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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