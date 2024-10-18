Певец Шарлот* частично признался в реабилитации нацизма

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Шарлот* частично признал вину по делу в реабилитации нацизма, дело ведет Самарский областной суд
Шарлот* частично признал вину по делу в реабилитации нацизма, дело ведет Самарский областной суд Фото:

В Самарском областном суде певец Эдуард Шарлот (внесенный в РФ в перечень террористов и экстремистов) частично признал свою вину в совершении преступлений, связанных с реабилитацией нацизма, нарушением права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа.

«Частично признаю вину», — заявил Шарлот в ответ на вопрос судьи о его отношении к обвинению. Его слова передает ТАСС. Отмечается, что певец выразил сомнение в правильности квалификации его действий со стороны следствия, особенно по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

В 2023 году Шарлот в социальных сетях распространил видеоматериалы, дискредитирующие символы воинской славы России. Кроме того, Шарлот уничтожил российский паспорт, тем самым выразив свое несогласие с проведением специальной военной операции на территории Украины.

Уголовное дело против певца было направлено в Самарский областной суд. Следствие обвиняет Шарлота в реабилитации нацизма и уничтожении официального документа. По данным следствия, в 2023 году певец неоднократно размещал провокационные видеоролики в социальной сети, запрещенной на территории РФ, и приводил в негодность свой военный билет.

*Эдуард Шарлот внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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В Самарском областном суде певец Эдуард Шарлот (внесенный в РФ в перечень террористов и экстремистов) частично признал свою вину в совершении преступлений, связанных с реабилитацией нацизма, нарушением права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа. «Частично признаю вину», — заявил Шарлот в ответ на вопрос судьи о его отношении к обвинению. Его слова передает ТАСС. Отмечается, что певец выразил сомнение в правильности квалификации его действий со стороны следствия, особенно по статье о возбуждении ненависти либо вражды. В 2023 году Шарлот в социальных сетях распространил видеоматериалы, дискредитирующие символы воинской славы России. Кроме того, Шарлот уничтожил российский паспорт, тем самым выразив свое несогласие с проведением специальной военной операции на территории Украины. Уголовное дело против певца было направлено в Самарский областной суд. Следствие обвиняет Шарлота в реабилитации нацизма и уничтожении официального документа. По данным следствия, в 2023 году певец неоднократно размещал провокационные видеоролики в социальной сети, запрещенной на территории РФ, и приводил в негодность свой военный билет. *Эдуард Шарлот внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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