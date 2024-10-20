Какие мужчины хуже всего относятся к женщинам

SJP: враждебны к женщинам самые привлекательные и самые некрасивые мужчины

20 октября 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Самые непривлекательные и самые привлекательные мужчины одинаково плохо относятся к девушкам Фото: Илья Московец © URA.RU Самые непривлекательные и самые привлекательные мужчины одинаково плохо относятся к девушкам. Об этом сообщили норвежские ученые из Бергенского университета. «Результаты показали, что наиболее враждебны по отношению к противоположному полу оказались мужчины, считающие себя как очень привлекательными, так и очень непривлекательными», — передает SJP . Это стало известно в результате опроса 473 не состоящих в отношениях мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Причины плохого отношения к девушкам разняться. Мужчины с завышенной самооценкой могут страдать от нарциссизма, в то время как некрасивые мужчины могут транслировать свои комплексы во время общения с девушками. Кроме того агрессивны с противоположным полом те, кто привержен строгих авторитарных убеждений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самые непривлекательные и самые привлекательные мужчины одинаково плохо относятся к девушкам. Об этом сообщили норвежские ученые из Бергенского университета. «Результаты показали, что наиболее враждебны по отношению к противоположному полу оказались мужчины, считающие себя как очень привлекательными, так и очень непривлекательными», — передает SJP. Это стало известно в результате опроса 473 не состоящих в отношениях мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Причины плохого отношения к девушкам разняться. Мужчины с завышенной самооценкой могут страдать от нарциссизма, в то время как некрасивые мужчины могут транслировать свои комплексы во время общения с девушками. Кроме того агрессивны с противоположным полом те, кто привержен строгих авторитарных убеждений.