Какие мужчины хуже всего относятся к женщинам

SJP: враждебны к женщинам самые привлекательные и самые некрасивые мужчины
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Самые непривлекательные и самые привлекательные мужчины одинаково плохо относятся к девушкам Фото:

Самые непривлекательные и самые привлекательные мужчины одинаково плохо относятся к девушкам. Об этом сообщили норвежские ученые из Бергенского университета.

«Результаты показали, что наиболее враждебны по отношению к противоположному полу оказались мужчины, считающие себя как очень привлекательными, так и очень непривлекательными», — передает SJP. Это стало известно в результате опроса 473 не состоящих в отношениях мужчин в возрасте от 18 до 35 лет.

Причины плохого отношения к девушкам разняться. Мужчины с завышенной самооценкой могут страдать от нарциссизма, в то время как некрасивые мужчины могут транслировать свои комплексы во время общения с девушками. Кроме того агрессивны с противоположным полом те, кто привержен строгих авторитарных убеждений.

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Самые непривлекательные и самые привлекательные мужчины одинаково плохо относятся к девушкам. Об этом сообщили норвежские ученые из Бергенского университета. «Результаты показали, что наиболее враждебны по отношению к противоположному полу оказались мужчины, считающие себя как очень привлекательными, так и очень непривлекательными», — передает SJP. Это стало известно в результате опроса 473 не состоящих в отношениях мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Причины плохого отношения к девушкам разняться. Мужчины с завышенной самооценкой могут страдать от нарциссизма, в то время как некрасивые мужчины могут транслировать свои комплексы во время общения с девушками. Кроме того агрессивны с противоположным полом те, кто привержен строгих авторитарных убеждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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