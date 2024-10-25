СК: заведено уголовное дело по факту нападения на гипермаркет в Петербурге

Заведено уголовное дело о покушении на убийство в связи с нападением на посетителей гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.
«Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство», — передает сообщение СК «Коммерсант». Там добавили, что злоумышленник напал на людей в гипермаркете «Окей» и ранил их ножом.
Четверо пострадавших госпитализированы, нападавший задержан. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, изучают видеозаписи и опрашивают свидетелей.
В гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге произошло нападение с ножом. Экстренные службы и полиция прибыли на место, магазин закрыт для расследования. Покупатели обезвредили нападавшего, который, по сообщениям, говорил о ненависти к людям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.