СК: заведено уголовное дело по факту нападения на гипермаркет в Петербурге

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СК завел уголовное дело по факту нападения на гипермаркет в Петербурге
СК завел уголовное дело по факту нападения на гипермаркет в Петербурге Фото:

Заведено уголовное дело о покушении на убийство в связи с нападением на посетителей гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

«Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство», — передает сообщение СК «Коммерсант». Там добавили, что злоумышленник напал на людей в гипермаркете «Окей» и ранил их ножом.

Четверо пострадавших госпитализированы, нападавший задержан. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, изучают видеозаписи и опрашивают свидетелей.

В гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге произошло нападение с ножом. Экстренные службы и полиция прибыли на место, магазин закрыт для расследования. Покупатели обезвредили нападавшего, который, по сообщениям, говорил о ненависти к людям.

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Заведено уголовное дело о покушении на убийство в связи с нападением на посетителей гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство», — передает сообщение СК «Коммерсант». Там добавили, что злоумышленник напал на людей в гипермаркете «Окей» и ранил их ножом. Четверо пострадавших госпитализированы, нападавший задержан. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, изучают видеозаписи и опрашивают свидетелей. В гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге произошло нападение с ножом. Экстренные службы и полиция прибыли на место, магазин закрыт для расследования. Покупатели обезвредили нападавшего, который, по сообщениям, говорил о ненависти к людям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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