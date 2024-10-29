Челябинская актриса рассказала о работе с Робаком в сериале «Макрон». Фото

Сериал «Макрон» с челябинскими актерами покажут 11 ноября
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Два челябинских актера снялись в сериале на ТНТ
Два челябинских актера снялись в сериале на ТНТ Фото:

Актриса Дарья Пицик, родившаяся в Сатке (Челябинская область), поделилась впечатлениями о совместной работе с актером Александром Робаком в новом сериале «Макрон», где они исполняют роли отца и дочери. Актриса выразила свое восхищение игрой Робака, с которым ей довелось работать впервые. Премьера сериала запланирована 11 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.

«Когда меня утвердили на роль дочери в сериале „Макрон“ я обрадовалась, как маленькая девочка. Александр Робак во все съемочные дни меня поддерживал, чувствовалась эмоциональная близость, возможно, потому что мы земляки, родные люди. Мой экранный отец наставлял меня и подсказывал, как можно улучшить ту или иную сцену. Мне понравилось следить за его работой, на площадке я пыталась перенять его актерский опыт», — рассказала Пицик.

Каждые полгода вне работы Дарья Пицик возвращается в Сатку, чтобы отдохнуть от «московской суеты». Актриса ценит возможность проводить время на природе и черпать вдохновение из уральского ландшафта. Эти моменты помогают ей восстановиться.

«Сатка навсегда будет в моем сердце. Это мой родной город, где я родилась и выросла, где произошло мое основное формирование как личности. Я очень люблю уральскую природу. У нашей семьи есть дача в селе Романовка, и я обожаю проводить там время. Все это для меня очень важно и ценно», — добавила Дарья Пицик

О том, что Робак снялся в фильме «Макрон», стало известно летом 2024 года. Одной из главных любовных линий в сериале стала история молодого парня Андрея и Виктории, которая старше его на 20 лет. Знакомство возлюбленной с родителями парня не задалось и вызвало бурную реакцию из-за разницы в возрасте.

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Актриса Дарья Пицик, родившаяся в Сатке (Челябинская область), поделилась впечатлениями о совместной работе с актером Александром Робаком в новом сериале «Макрон», где они исполняют роли отца и дочери. Актриса выразила свое восхищение игрой Робака, с которым ей довелось работать впервые. Премьера сериала запланирована 11 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. «Когда меня утвердили на роль дочери в сериале „Макрон“ я обрадовалась, как маленькая девочка. Александр Робак во все съемочные дни меня поддерживал, чувствовалась эмоциональная близость, возможно, потому что мы земляки, родные люди. Мой экранный отец наставлял меня и подсказывал, как можно улучшить ту или иную сцену. Мне понравилось следить за его работой, на площадке я пыталась перенять его актерский опыт», — рассказала Пицик. Каждые полгода вне работы Дарья Пицик возвращается в Сатку, чтобы отдохнуть от «московской суеты». Актриса ценит возможность проводить время на природе и черпать вдохновение из уральского ландшафта. Эти моменты помогают ей восстановиться. «Сатка навсегда будет в моем сердце. Это мой родной город, где я родилась и выросла, где произошло мое основное формирование как личности. Я очень люблю уральскую природу. У нашей семьи есть дача в селе Романовка, и я обожаю проводить там время. Все это для меня очень важно и ценно», — добавила Дарья Пицик О том, что Робак снялся в фильме «Макрон», стало известно летом 2024 года. Одной из главных любовных линий в сериале стала история молодого парня Андрея и Виктории, которая старше его на 20 лет. Знакомство возлюбленной с родителями парня не задалось и вызвало бурную реакцию из-за разницы в возрасте.
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