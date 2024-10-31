31 октября 2024

«Не хотят они все уходить»: в мэрии Екатеринбурга отреагировали на слухи про закрытие «Ашана»

Мэрия: «Ашан» вряд ли закроет магазины в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, гипермаркет ашан
«Ашан» не заявлял о закрытии магазинов в Екатеринбурге Фото:

В мэрии Екатеринбурга сомневаются, что компания «Ашан» закроет свои гипермаркеты в городе (в ТЦ «Мега» и ТЦ «Ашан»). Об этом на брифинге, отвечая на вопрос URA.RU, сказал начальник департамента экономики Алексей Прядеин, оговорившись при этом, что не является непосредственным куратором сферы торговли.

«Могу откровенно сказать: не хотят они все [зарубежные компании] уходить [из России]. Зачастую [происходит так], как с „Леруа Мерлен“ (теперь — „Лемана Про“, прим. URA.RU): просто делают ребрендинг, чтобы избежать санкций и вторичных санкций», — поделился Прядеин. Он добавил, что в России большой рынок покупателей — 140 миллионов. «Не знаю, что с „Ашаном“, но вряд ли они захотят уходить», — подытожил Прядеин.

Слухи об уходе французского ритейлера Auchan с российского рынка появились в конце октября. Тогда сообщалось, что уже якобы выбраны потенциальные покупатели бизнеса. Однако представители Auchan в России быстро опровергли эти заявления.

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В мэрии Екатеринбурга сомневаются, что компания «Ашан» закроет свои гипермаркеты в городе (в ТЦ «Мега» и ТЦ «Ашан»). Об этом на брифинге, отвечая на вопрос URA.RU, сказал начальник департамента экономики Алексей Прядеин, оговорившись при этом, что не является непосредственным куратором сферы торговли. «Могу откровенно сказать: не хотят они все [зарубежные компании] уходить [из России]. Зачастую [происходит так], как с „Леруа Мерлен“ (теперь — „Лемана Про“, прим. URA.RU): просто делают ребрендинг, чтобы избежать санкций и вторичных санкций», — поделился Прядеин. Он добавил, что в России большой рынок покупателей — 140 миллионов. «Не знаю, что с „Ашаном“, но вряд ли они захотят уходить», — подытожил Прядеин. Слухи об уходе французского ритейлера Auchan с российского рынка появились в конце октября. Тогда сообщалось, что уже якобы выбраны потенциальные покупатели бизнеса. Однако представители Auchan в России быстро опровергли эти заявления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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