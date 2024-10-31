«Не хотят они все уходить»: в мэрии Екатеринбурга отреагировали на слухи про закрытие «Ашана»

Мэрия: «Ашан» вряд ли закроет магазины в Екатеринбурге

01 ноября 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

«Ашан» не заявлял о закрытии магазинов в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мэрии Екатеринбурга сомневаются, что компания «Ашан» закроет свои гипермаркеты в городе (в ТЦ «Мега» и ТЦ «Ашан»). Об этом на брифинге, отвечая на вопрос URA.RU, сказал начальник департамента экономики Алексей Прядеин, оговорившись при этом, что не является непосредственным куратором сферы торговли. «Могу откровенно сказать: не хотят они все [зарубежные компании] уходить [из России]. Зачастую [происходит так], как с „Леруа Мерлен“ (теперь — „Лемана Про“, прим. URA.RU): просто делают ребрендинг, чтобы избежать санкций и вторичных санкций», — поделился Прядеин. Он добавил, что в России большой рынок покупателей — 140 миллионов. «Не знаю, что с „Ашаном“, но вряд ли они захотят уходить», — подытожил Прядеин. Слухи об уходе французского ритейлера Auchan с российского рынка появились в конце октября. Тогда сообщалось, что уже якобы выбраны потенциальные покупатели бизнеса. Однако представители Auchan в России быстро опровергли эти заявления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мэрии Екатеринбурга сомневаются, что компания «Ашан» закроет свои гипермаркеты в городе (в ТЦ «Мега» и ТЦ «Ашан»). Об этом на брифинге, отвечая на вопрос URA.RU, сказал начальник департамента экономики Алексей Прядеин, оговорившись при этом, что не является непосредственным куратором сферы торговли. «Могу откровенно сказать: не хотят они все [зарубежные компании] уходить [из России]. Зачастую [происходит так], как с „Леруа Мерлен“ (теперь — „Лемана Про“, прим. URA.RU): просто делают ребрендинг, чтобы избежать санкций и вторичных санкций», — поделился Прядеин. Он добавил, что в России большой рынок покупателей — 140 миллионов. «Не знаю, что с „Ашаном“, но вряд ли они захотят уходить», — подытожил Прядеин. Слухи об уходе французского ритейлера Auchan с российского рынка появились в конце октября. Тогда сообщалось, что уже якобы выбраны потенциальные покупатели бизнеса. Однако представители Auchan в России быстро опровергли эти заявления.