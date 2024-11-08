Пескова обеспокоила информация о базе БПЛА Финляндии у границ РФ

Песков: нужно проверять данные о базе разведбеспилотников Финляндии у границ РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Финляндия при вступлении в НАТО обязалась не размещать военные объекты у границы РФ
Песков заявил, что Финляндия при вступлении в НАТО обязалась не размещать военные объекты у границы РФ Фото:

Нужно проверить информацию о размещении вблизи российской границы базы финских разведывательных беспилотников для сбора информации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Надо проверять», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале второго.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что при вступлении в НАТО Финляндия обещала не размещать вблизи российской границы элементы военной инфраструктуры, однако не сдержала свое слово. 

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Нужно проверить информацию о размещении вблизи российской границы базы финских разведывательных беспилотников для сбора информации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Надо проверять», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале второго. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что при вступлении в НАТО Финляндия обещала не размещать вблизи российской границы элементы военной инфраструктуры, однако не сдержала свое слово. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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