Пескова обеспокоила информация о базе БПЛА Финляндии у границ РФ

Нужно проверить информацию о размещении вблизи российской границы базы финских разведывательных беспилотников для сбора информации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Надо проверять», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале второго.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что при вступлении в НАТО Финляндия обещала не размещать вблизи российской границы элементы военной инфраструктуры, однако не сдержала свое слово.
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