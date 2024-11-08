Раскрылись детали о пострадавших в ходе поножовщины в Амстердаме

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о готовности направить спасательную миссию в Нидерланды из-за нападений на израильских болельщиков. Столкновения произошли в Амстердаме между болельщиками тель-авивского «Маккаби Тель-Авив» и местного клуба «Аякс». В ходе них некоторые получили ранения ножом.
«Для проведения спасательной операции совместно с правительством Нидерландов будут задействованы грузовые самолеты для транспортировки медицинских и спасательных команд в зону конфликта», — сообщает израильская армия. Публикация вышла в telegram-канале ЦАХАЛ.
Ранее в Амстердаме произошла массовая драка между болельщиками израильского футбольного клуба «Маккаби Тель-Авив» и местной молодежью, болеющей за «Аякс». В результате пострадали как минимум десять израильтян.
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