Раскрылись детали о пострадавших в ходе поножовщины в Амстердаме

ЦАХАЛ начнет спасательную миссию в Нидерландах из-за нападения на израильтян
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Около 10 израильтян пострадали в результате драки после футбольного матча
Около 10 израильтян пострадали в результате драки после футбольного матча Фото:

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о готовности направить спасательную миссию в Нидерланды из-за нападений на израильских болельщиков. Столкновения произошли в Амстердаме между болельщиками тель-авивского «Маккаби Тель-Авив» и местного клуба «Аякс». В ходе них некоторые получили ранения ножом.

«Для проведения спасательной операции совместно с правительством Нидерландов будут задействованы грузовые самолеты для транспортировки медицинских и спасательных команд в зону конфликта», — сообщает израильская армия. Публикация вышла в telegram-канале ЦАХАЛ. 

Ранее в Амстердаме произошла массовая драка между болельщиками израильского футбольного клуба «Маккаби Тель-Авив» и местной молодежью, болеющей за «Аякс». В результате пострадали как минимум десять израильтян. 

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о готовности направить спасательную миссию в Нидерланды из-за нападений на израильских болельщиков. Столкновения произошли в Амстердаме между болельщиками тель-авивского «Маккаби Тель-Авив» и местного клуба «Аякс». В ходе них некоторые получили ранения ножом. «Для проведения спасательной операции совместно с правительством Нидерландов будут задействованы грузовые самолеты для транспортировки медицинских и спасательных команд в зону конфликта», — сообщает израильская армия. Публикация вышла в telegram-канале ЦАХАЛ.  Ранее в Амстердаме произошла массовая драка между болельщиками израильского футбольного клуба «Маккаби Тель-Авив» и местной молодежью, болеющей за «Аякс». В результате пострадали как минимум десять израильтян. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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